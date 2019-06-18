Gel de şaşırma!

Tarihi buluşma, ekran başına kilitlenen milyonlarca insanı tatmin etmedi!

Sorular genellikle halkın beklediği değildi.

Ekrem İmamoğlu sakin ve inandırıcı konuşmasıyla öne çıktı ama yapacaklarını yeterince anlatamadı. Çünkü her soru için verilen 3 dakikalık süre yetersizdi. Bu en azından 5 dakika olmalıydı.

AKP'lilerin şapkasından tavşan çıkarmasını bekledikleri Binali Bey o hüneri gösteremedi. Durgun ve isteksizdi. “FETO ile ilişkiniz oldu mu?” sorusuna tek kelimeyle “YOK” demesi beni çok şaşırttı…

Ankara'da ölen FETO'nun kardeşi Hasbi Nidai Gülen'in cenazesi 14 Ekim 2012 günü Erzurum'da Lala Paşa Camii'nden kaldırıldı. O tarihte Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı idi. Şimdi ona soralım:

“Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte hemen Erzurum'a koşup Feto'nun kardeşinin cenaze töreninde en ön sırada saf tutan siz değil miydiniz Binali Bey?”