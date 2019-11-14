Gerçek nedir?

Erdoğan, Washington'da Trump ile ne görüştü?

Açıklananları boş verin, açıklanmayanlar nelerdir?

Amerikan basınının iddia ettiği gibi bir takım gizli pazarlıklar olmuş mudur?

Olmuş ise bu pazarlıklar nedir? Trump'ın, bazı Türk siyaset adamlarının mal varlıklarının araştırılacağı şeklindeki çirkin şantajı görüşülmüş müdür?

Meral Akşener'in dediği gibi, “Onur kırıcı mektup Trump'ın suratına çarpılmış mıdır?”

FETO'nun iadesi kabul edilmiş midir?

ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı Ermeni soykırımı kararı ve yaptırımlar konusu ne olmuştur?

Amerika, Türkiye'nin düşmanı YPG/PKK'lılara yardımı kesmeyi kabul etmiş midir?

Daha birçok soru var ve bunların hiçbiri olmamıştır!

ABD gezisini zafer olarak niteleyen yandaşlara sormak lâzım: Neyin zaferi bu?

Kendi kendimiz aldatmayalım. Bu kahramanlık havalarını bırakıp, artık acı gerçeklerle yüzleşmemiz gerekiyor!

Damat Berat Bey'in de sinirleri bozulmaya başladı.

Eleştiriye tahammül edemediği için yaptığı iki şey var:

1) Tele-1 yöneticisi Merdan Yanardağ'a olduğu gibi, dava açıyor!

2) Dava açmadığı vakit ağzını açıyor, veryansın ediyor!

Sıkıysa ekonomide işlerin iyi gitmediğini söyleyin.

Berat Bey hemen size “Terörist” yaftasını yapıştırıyor.

Damat Bey'e göre; ekonominin iyi gitmediğini söyleyenler teröristmiş!

Vay canına! O zaman ülkede on milyonlarca terörist var demek ki!

Açıklanan enflasyon ve işsizlik rakamlarına kendilerinden başka kimsenin inandığı yok! Parkta bilye oynayan çocuklar bile inanmıyor! Ve onlar terörist!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a en iyi cevabı İYİ Parti lideri Meral Akşener verdi.

“Damat bey, haddini bil!” diye bağıran Meral Akşener şöyle devam etti:

“Kayınpeder kıyağıyla oturduğun makamı yeterince işgal ettin. Ay sonunu getiremeyen vatandaşıma ‘terörist' diyemezsin.

Yarım kilo kıymayla 4 çeşit yemek yapıp, ‘Evlâtlarımın hâli ne olacak?' diyen analara terörist diyemezsin!

Her annenin ciğeri yanıyor. 4 yıllık üniversite mezunu evlatlara iş bulman gerekirken, ciğeri yanan analara terörist diyemezsin!

O makamın görevi, gençlere istihdam yaratmaktır.

Bir ülkede analar-babalar evlâtlarıyla intihar ediyorlarsa, yolun sonu görünüyor demektir!”

Vatandaşın feryadını duyun, israf içinde sefa sürmeyi bırakıp işinizi yapın.

Geçen gün Damat Bey'e sokakta ‘Ne olacak?' diye sordular. Damat Bey:

“Petrol ve doğalgaz bulmak için gemiler gönderdik. Hele bir bulalım, siz o zaman görün” dedi.

Komedi gibi…

Ekonomiyi bunlara teslim ederseniz olacağı budur!”

Hak bildiğin yolda yürü!

Dünyada böyle bir demokratik sistem yok!

“Tek Adam” sisteminin ülkeyi getirdiği nokta ortada…

Neden bu haldeyiz? Çünkü her şeye Tek Adam karar veriyor, onun ağzından çıkan her söz kanun sayılıyor!

Bilmediği şey yok. O, her şeyi biliyor ve tek başına karar veriyor.

Dünyada böyle bir demokratik ülke yok!

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Bütün aklı başında siyasiler gibi, İYİ Parti lideri Meral Akşener de “Tek Adam Sistemi”nden şikâyetçi…

“Ülkenin kurtuluşu için Parlamenter Sisteme dönülmesinin şart olduğunu” belirten Meral Akşener:

“İYİ Partililere kötü davranmanın, Meral Akşener'e sövmenin hukuki bir maliyeti yok. Fakat biz sabredip işimize bakacağız. Kötülerle kaybedecek vaktimiz yok. Hedefimiz, ülkemizi iyileştirilmiş parlamenter sistemle buluşturmaktır” diyor ve Ozan Arif'in şu dizelerini okuyor:

“Para, mal, mülk, makam, yetki,

Etmemeli sana etki.

İmanını sağlam tut ki,

Küfür batsın viran olsun.

Zorun zulmün hiçbir türü,

Döndürmesin seni geri,

Hak bildiğin yolda yürü;

İsterse kar boran olsun!”



TEBESSÜM

İki Temel fıkrası

Fadime, kocası Temel'e “Artık bıktım. Pahalı bir evde oturmak benim de hakkım!” demiş.

Akşam eve dönen Temel müjdelemiş:

“Sözünü dinledim karıcığım, ev sahibi ile konuştum, kirayı iki katına çıkarttık! Artık pahalı evde oturacaksın!”

Temel'in karısı Fadime'ye sormuşlar:

“Erkeğin iyisini nasıl anlarsın?”

“Konuşmasına bakarım” demiş.

“Ya hiç konuşmuyorsa?”

Fadime “O kadar akıllısına daha rastlamadım!” demiş.

GÜNÜN SÖZÜ

Eğitim, savunma ve ekonomi milli olmazsa o ülke paylaşılır!