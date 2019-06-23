Güven oylaması gibi!

Ak mı kara mı bugün belli olacak! Seçim artık İstanbul seçimi olmaktan çıktı, referanduma dönüştü!

Sert sözler, karşılıklı suçlamalar, halkın heyecanı bugünkü seçimi güven oylaması haline getirdi!

İki taraf da vatandaşlara diyeceğini dedi, vaatlerini açıkladı. Şimdi sıra milletin kararına geldi. Halkımızın arzusu, sevgi ve saygı ortamında huzurlu bir hayat sürmek, iyi yaşamak…

İstanbul'da 10 milyondan fazla seçmen var… Ben şahsen katılımın çok yüksek olacağını düşünüyorum.

Tatile gidenlerin büyük bir kısmı İstanbul'a döndü. Yurt dışından da gelen çok sayıda seçmen var.

Hiçbir seçim böyle heyecan yaratmamış, bu kadar yoğun ilgi görmemişti.

Tatildeki insanların “Aman oyum ziyan olmasın” diye çırpınarak otobüsleri, uçakları doldurmaları ülkeye sahip çıktıklarını gösteriyor.

Seçmen bugün tercihini yapacak. Hiçbir güç milletin iradesi karşısında duramaz!

Sandıktan çıkacak demokratik sonuca hepimiz saygılı olmalıyız!

O kadar saf bir toplumuz ki, söylenen yalanlara hemen inanıyoruz.

Enflasyonun düşük olduğu yalanı gibi…

“Saf” ifadesini “Aptal” demeye gönlüm razı olmadığı için kullanıyorum.

Sürekli olarak parlak ufuklar vaadediyorlar, yıllar geçiyor ama o nur ülkemize bir türlü yağmıyor.

Sürekli olarak sıkıntı, yokluk ve kavga içinde geçiyor ömrümüz…

Enflasyon sürekli artıyor. Çarşıda, pazarda bunu gözlerimizle görüyoruz. Hangi mala uzansak fiyatlar el yakıyor.

Fakat… Devletin TÜİK denilen bir kurumu var… Türkiye İstatistik Kurumu… Enflasyonu gerçekte olduğundan çok daha düşük göstererek halkla alay ediyor!

Buna bazı saflar inanıyor, akıllılar ise acı acı gülüyor!

Kâğıt üzerinde düşürülen enflasyon rakamlarında hile ve oynama var!

Bu nedenle konu iki milletvekili tarafından Meclis gündemine getirildi.

Konu tüm üreten kesimler ve özellikle ücretliler için hayati önem taşıyor!

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meclis'e verdiği önergede:

“TÜİK'in yıllık enflasyonu rakamlarla oynayarak gerçekte olduğundan düşük göstermesi, düşük zam vererek zaten ayakta kalma mücadelesi veren işçimizin, memurumuzun, emeklimizin lokmasından çalmaktır. TÜİK rakamlarıyla oynayanlar milletimizin ekmeğiyle oynamaktadır” diyerek Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı sert bir dille uyardı.

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Çarpıtılan enflasyon rakamları konusunu Meclis'e taşıyan diğer parlamenter CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin…

Düşük gösterilen enflasyon rakamları nedeniyle işçi, memur ve emeklimizin mağduriyet yaşadığını vurgulayan Gürsel Tekin, Maliye Bakanı Berat Albayrak'a:

“Siyasi sebeplerle TÜİK'e müdahale ederek enflasyon artışını fiktif (muvazaalı, hileli) olarak sınırlı tutmak yönünde bir talimatınız var mı? TÜİK Başkanı Yinal Yağan bu talimatınız çerçevesinde mi hareket ediyor? Başkan Yardımcısı Enver Taştı bu değişikliğe karşı çıktığı için mi görevden alındı?” diye sordu.

Devlet enflasyon konusunda halkın aklıyla alay ediyor!

“Akıl tutulması var!”

Hem “beka sorunu var” diyorlar, hem de asker sayısını azaltıp askerliği kısaltıyorlar!

Oysa yer yanımız düşmanla sarılı… Muhtemel saldırılara karşı tek güvencemiz silahlı kuvvetlerimiz…

Ege'de 18 Türk adasını işgal eden saldırgan komşumuz Yunanistan askeri hazırlıklarını arttırırken bizimkilerin askerlik sürtesini kısaltması hangi mantığa sığar?

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım diyor ki:

“Ege'de tehlike daha da büyüyebilir. Askeri hazırlıklarını arttıran Yunanistan'ın adalarda 13 askeri üssü ve 5 binden fazla askeri var. Bunlar Türkiye için ‘Potansiyel tehdit' oluşturuyor. Böyle bir ortamda askerlik süresinin kısaltılması ne yazık ki, akıl tutulmasıdır!”

TEBESSÜM

Temel'in dördüzleri…

Köy evinde Temel'in karısı Fadime sancılar içinde doğum yapıyor.

Temel ebeye yardımcı olmak için lâmbayı tutuyor, köy ebesi de doğumu yaptırıyor.

Bir bebek doğuyor… Az sonra ikinci bebek… Derken üçüncü bebek geliyor… Ardından bir bebek daha…

Temel şaşkın bir halde “Tanrım, bu nedir?” diyor ve ebeye sesleniyor:

“Ebe hanım… Lambayı söndürsek mi acaba, ne dersin? Işığı gören geliyor da!”

GÜNÜN SÖZÜ

Daha temiz su bulmadan, kirli suyu dökmeye kalkma!