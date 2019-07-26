“Hain ve şerefsizler!”

Bir süre önce bu sütunda “Neden bu hale geldik?” diye sormuş, ulusça milli duygularımızın toprak kayması gibi yerle bir olduğunu belirterek bu acı durumu kınamıştım.

Aynı konuyla ilgili olarak, eski dönemin sağlık bakanlarından Rifat Serdaroğlu'ndan bir e-posta aldım. Yurtsever düşüncelerle dolu olan yazının bir bölümünü okurlarımla paylaşmak istiyorum. Serdaroğlu:

“Kendi çocuklarını sahte çürük raporuyla askerlikten kaçıran, parası olan zengin çocuklarına askerlik yaptırmayan, tüm askerlik yükünü fakir çocuklarının sırtına yıkanlara ne demeliyiz?” diye soruyor ve şunları söylüyor:

“Son Türk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan, on binlerce şehit verdiğimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kabul etmeyen kim varsa, kaç kişi iseler, bunların hepsi hem haindir, hem de şerefsizdir!”

Rifat Serdaroğlu çok öfkeli ve sert… Fakat, ülkemizde yaşanan çirkin olaylar karşısında böyle olmamak mümkün mü?