Halk jürisi

Bu gece yarısı belâlı bir yılı geride bırakıyoruz.

Her yeni yıl yeni umutlar yaratır. Dilerim öyle olur.

Ben geçtiğimiz yıla “Allah ulusumuza böyle zalim bir yıl daha yaşatmasın” diye dua ediyorum.

Soygun, vurgun, ahlâksızlık, hapisler, iflaslar, yoksulluk, savaş, terör, kadın cinayetleri, her şey vardı 2019'da… En önemlisi adaletin ağır yara almasıydı!

Yılın son günlerinde SÖZCÜ mensuplarına verilen hapis cezalarını iktidar yanlısı yazarlar bile haksız buldu!

Batı ülkelerinde “Jüri sistemi” vardır. Sanıkların suçlu olup olmadığına, halktan toplanan “Jüri” karar verir. Jüri “Suçsuz” dediği vakit, hiçbir güç sanığa ceza veremez. Hâkim sadece duruşmaları yönetir ve ancak jürinin suçlu bulduğu sanıklara ceza verir.

Eğer bizdeki yargıda da “Jüri sistemi” olsaydı, SÖZCÜ mensupları bu mesnetsiz davada derhal beraat ederlerdi.

Mahkemede mahkûm edildik ama halk jürisinde beraat ettik. Mahkemenin kararı toplum vicdanında çöplüğe atıldı!