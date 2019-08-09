Hançer darbesi!

Siyaset dünyamız yakında iyice karışacak ve bütün dengeler altüst olacak!

Ali Babacan'ın dün Kurban Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesaj, kuracağı yeni partinin ilkelerini özetliyor:

– Temsil gücü yüksek kadro.

– Kitlelerle iyi diyalog ve sevgi.

– İleri demokrasi anlayışı.

– Popülizmden uzak durmak.

– Geniş kesimleri kucaklamak.

– Özgürlükler ve insan haklarına saygı.

– Güçlü ekonomi.

– Hür, mutlu ve refah içinde bir toplum.

– Türkiye için yepyeni bir vizyon.

Ali Babacan'ın partisinin, Abdullah Gül destekli olarak, sonbahar aylarında kurulacağı kesinleşmiş gibi.

Bu parti doğal olarak en çok ve büyük oranda AKP'yi etkileyecek.

AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı kızdıran da bu…

Erdoğan'ın “Bizi sırtımızdan hançerlediler! Ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Dava terk edilmez!” gibi acı sözler sarf etmesi onun, yeni kurulacak partiden büyük endişe duyduğunun açık bir göstergesi!