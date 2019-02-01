Hatadan dönmek…

Binali Bey'in Meclis Başkanlığı'nı bırakması Anayasa'nın emriydi ama o bin dereden su getirerek “İstifa etmeyi düşünmüyorum… Seçimler siyasi faaliyet değildir!” gibisinden garip sözlerle direniyordu.
Sonunda, kafasına saksı mı düştü nedir, birdenbire çark ederek 18 Şubat günü Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıkladı.
Gecikmiş doğru bir karar bu… Çünkü Anayasa'nın 94'üncü Maddesi, Meclis Başkanları'nın hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacaklarını emrediyor.
“Seçimler siyasi bir faaliyet değildir!” diyerek Meclis Başkanlığı'nı bırakmamakta ısrar eden Binali Yıldırım sonunda doğru yolu buldu.
Peki, “İstifaya gerek yoktur!” diye yeri göğü inleten yalaka ve salakolar şimdi ne diyecekler?
“Binali Yıldırım'ın istifasını isteyenler haindir!” diye yırtınan ve efendilerinin gözüne girmek için karşı tarafa hakaretler yağdıran yağdanlıklar şimdi “Binali Bey ilkeli bir davranış sergiledi.” diyorlar, iyi mi?
Gerçek olan şu: Binali Bey istifa kararı almasaydı, halkın gözünden daha da düşecekti. Geç de olsa hatasını anladı.