Hatadan dönmek…

Binali Bey'in Meclis Başkanlı­ğı'nı bırakması Anayasa'nın emriydi ama o bin dereden su getirerek “İstifa etmeyi düşünmüyorum… Seçim­ler siyasi faaliyet değildir!” gibisin­den garip sözlerle direniyordu.

Sonunda, kafasına saksı mı düştü ne­dir, birdenbire çark ederek 18 Şubat günü Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıkladı.

Gecikmiş doğru bir karar bu… Çünkü Anayasa'nın 94'üncü Mad­desi, Meclis Başkanları'nın hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacaklarını emrediyor.

“Seçimler siyasi bir faaliyet değildir!” diyerek Meclis Başkanlı­ğı'nı bırakmamakta ısrar eden Binali Yıldırım sonunda doğru yolu buldu.

Peki, “İstifaya gerek yoktur!” diye yeri göğü inleten yalaka ve sala­kolar şimdi ne diyecekler?

“Binali Yıldırım'ın istifasını isteyenler haindir!” diye yırtınan ve efendilerinin gözüne girmek için karşı tarafa hakaretler yağdıran yağdanlıklar şimdi “Binali Bey ilkeli bir davra­nış sergiledi.” diyorlar, iyi mi?

Gerçek olan şu: Binali Bey istifa ka­rarı almasaydı, halkın gözünden daha da düşecekti. Geç de olsa hatasını anladı.