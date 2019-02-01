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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

Hatadan dönmek…

1 Şubat 2019
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Binali Bey'in Meclis Başkanlı­ğı'nı bırakması Anayasa'nın emriydi ama o bin dereden su getirerek “İstifa etmeyi düşünmüyorum… Seçim­ler siyasi faaliyet değildir!” gibisin­den garip sözlerle direniyordu.
Sonunda, kafasına saksı mı düştü ne­dir, birdenbire çark ederek 18 Şubat günü Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceğini açıkladı.
Gecikmiş doğru bir karar bu… Çünkü Anayasa'nın 94'üncü Mad­desi, Meclis Başkanları'nın hiçbir siyasi faaliyette bulunamayacaklarını emrediyor.
“Seçimler siyasi bir faaliyet değildir!” diyerek Meclis Başkanlı­ğı'nı bırakmamakta ısrar eden Binali Yıldırım sonunda doğru yolu buldu.
Peki, “İstifaya gerek yoktur!” diye yeri göğü inleten yalaka ve sala­kolar şimdi ne diyecekler?
“Binali Yıldırım'ın istifasını isteyenler haindir!” diye yırtınan ve efendilerinin gözüne girmek için karşı tarafa hakaretler yağdıran yağdanlıklar şimdi “Binali Bey ilkeli bir davra­nış sergiledi.” diyorlar, iyi mi?
Gerçek olan şu: Binali Bey istifa ka­rarı almasaydı, halkın gözünden daha da düşecekti. Geç de olsa hatasını anladı.

 

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