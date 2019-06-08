İftiralar ters tepti!

Her zamanki gibi belden aşağı vurdular, “Pontuslu Yunan” dediler, “Oylarımız çalındı” diye çamur attılar, edepsizliğe varan karalamalarla Ekrem İmamoğlu'nu yıpratmaya çalıştılar ama hiçbiri tutmadı!

İmamoğlu halkın sevgilisi oldu.

Densiz kişilerin, başta Trabzon olmak üzere bütün Karadenizlilere yaptıkları hakaretler üzücüdür.

Rasim Zaimoğlu üç dönem Giresun milletvekilliği yapmış eski bir parlamenterdir. İmamoğlu'nun Karadeniz'e yaptığı geziye katılarak halkın ilgisini yakından gördü.

Zaimoğlu dün beni aradı ve:

“Rahmi ağabey, ben yıllardır bütün başbakanların gezilerine katılan bir milletvekiliyim. İnan ki, böyle müthiş bir kalabalık, böyle coşkun bir sevgi seli görmedim. İmamoğlu bütün liderleri geride bıraktı” dedi.

Haksızlıkların ters teptiği anlaşılıyor. Tüm iftiralara rağmen vefakâr Karadeniz insanı hemşerisini bağrına bastı. İmamoğlu artık yalnız İstanbul'un değil bütün Türkiye'nin umudu.