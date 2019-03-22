İkiyüzlü siyaset!

Seçim kampanyası iyice çığrından çıktı…

Hiçbir seçimde bu kadar sert sözlere, bu kadar öfke ve tehditlere tanık olmamıştık!

Türkiye, 31 Mart'a kadar bu çirkinlikleri izlemek ve söylenenleri dinlemek zorunda…

Ancak 31 Mart'tan sonra ortalık yatışır, öfkeler, kızgınlıklar, belden aşağı vurmalar kısmen azalır.

Aslında, sonuç ne olursa olsun ülkeyi AKP kadroları yönetmeye devam edecek. Değişecek olan sadece belediye başkanları…

O halde nedendir bu ağır hakaretler, rakip partileri teröristlere yardımcı olmakla suçlamalar?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, İzmir'de seçim çalışmalarını sürdürürken “Ne yazık ki seçimi kazanmak uğruna milletin yarısını ötekileştirdiler, muhalefeti de düşmanlaştırdılar!” dedi ve iktidara seslendi:

“Devlet sizin elinizde… HDP eşittir PKK diyerek HDP'yi gayrimeşru ilan ediyorsanız, Yargıtay Başsavcılığı'na neden müracaat etmiyorsunuz? Bu ikiyüzlü bir siyasettir! Doğruysa gereğini yapın! Doğru değilse susun! Bu, vatandaşların kalbini kıran bir siyasettir!”

Çıray haklıdır. Ne yazık ki, ikiyüzlü siyaseti marifet sananlar var!