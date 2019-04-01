İktidara sarı kart!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir seçim yaşanmamıştı…

İktidarın tehdit dili, beka sorunu hikâyesi, iftiralar, suçlamalar fayda etmedi ve seçmen (Meral Akşener'in tabiriyle) AKP'nin kulağını çekti.

Sonuçlar iktidara bir uyarıdır: “Milleti germeyin, korkutmayın, bıktırmayın!”

Ben bunu “Seçmen AKP'ye sarı kart gösterdi” diye yorumluyorum. Bundan sonraki ilk seçimde iktidar “kırmızı kart” görüp tepetaklak düşebilir.

Başkent'te 25 yıllık AKP saltanatı bitti.

“Ankara Ankara, güzel Ankara,

Seni görmek ister her bahtı kara!”

Başkent'te halk bu şarkıyı söylüyor şimdi…

25 yıl sonra Ankara'nın yerel yönetimi yeniden CHP'ye geçti.

Ya İstanbul?

Sevgili okurlar… Sabaha karşı bu satırların yazıldığı saatte iki aday arasında arada kıl payı bir fark görülüyordu.

AKP adayı Binali Yıldırım “Ben kazandım!” diye iddia etti.

CHP adayı Ekrem İmamoğlu ise kesin bir ifadeyle “Ben kazandığımı biliyorum” dedi.

Öyle görünüyor ki, bu seçim (argo tabiriyle) karakolda bitecek!