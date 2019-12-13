İnsanlık suçu!

İsveç Kraliyet Akademisi her yıl çeşitli dallarda Nobel Ödülleri dağıtır.

Bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verildi.

Handke kim?

Bosna'da on binlerce Müslüman'ın kanını döken “İnsan Kasabı

Milosevic”e duyduğu hayranlığı dile getiren faşist kafalı, ırkçı bir yazar!

İsveç Kraliyet Akademisi'nin, insani değerleri savunmak gibi bir derdi olmayan ve Bosna'da soykırım uygulayarak insanlık suçu işleyen caniye övgüler yağdıran bir yazarı Nobel Edebiyat Ödülü'ne lâyık görmesi utanç verici bir olaydır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Nobel'in vampir aydınlar grubunun temsilcisine verilmesi, âdeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koyuyor” şeklindeki sözleri Nobel Jürisi'nin insanlık ayıbını gözler önüne seriyor.

Nobel Komitesi'nin, Türk ve Müslüman düşmanı faşist, ideolojik, kanlı bir zihniyetin odağı olduğu, verdiği son ödülle bir kez daha ortaya çıktı!