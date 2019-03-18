Islıklama olayı!

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, eskiden sözlerine güveni­len bir isimdi… Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ikinci adamı olduktan sonra bu niteliğini kaybetti ve her şeye partici gözlüğüyle bakmaya başladı.

Numan Bey, 8 Mart'ta kadınların haklarını aramak için yaptıkları olaylı yürüyüş konusunda:

“Taksim'deki gösteri belki polis İstik­lâl Caddesi'ne girişi kapadığı için yapı­lan bir protestoydu ama ezan duyulduğu anda bütün vatandaşların susup, ezana karşı hürmet göstermeleri gerekirdi” dedi.

Tek yanlı AKP görüşü… Böylece “Ezanı ıslıkladılar, protesto ettiler” iddialarına Numan Bey de katılmış oldu.

Numan Kurtulmuş, olayın sinsice hazırlanmış bir provokasyon olduğunu göz ardı etti.

O gün yatsı namazı 20:34'te okun­muştu.

Oysa ıslıklandığı söylenen ezanın okun­ma saati 22.00… O saatte hiçbir ezanın okunması mümkün değil. Fakat birileri nedense sözde ezan okumuş!

Bu olacak iş değil… Halkı kışkırtmaya yönelik bir girişim!

Yerel seçimler nedeniyle ortada aklın alamayacağı garip oyunlar dönüyor ve bu seviyesizlik maalesef bütün Türkiye'de yaşanıyor!

14 Temmuz Tıp Bayramı Bodrum'da çok değişik bir şekilde kutlandı.

Doktor, hayatımızın bir parçasıdır. Ne zaman bir sağlık sorunumuz olsa “Aman doktor bana bir çare…” deriz.

Sağlık Bakanı'nın açıkladığına göre ilâçta yüzde 54, malzemede yüzde 82, cihazda yüzde 84, aşıda yüzde 100'e yakın dışa bağımlıyız.

İşte, iktidarın “Dünya bize hayran” dediği Türkiye bu durumda!

Yalnız tıp malzemelerinde değil, neredeyse patateste bile dışa bağımlı hale geleceğiz! Gerçekten bir hayranlık varsa bu, yabancıların iyi bir pazarı olduğumuz içindir.

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Sevgili okurlar… Tıp Bayramı'nın en güzel kutlaması cumartesi gecesi Bodrum'da yapıldı.

Bodrum Marmara Koleji'nin büyük konser salonundan dışarıya Türk müziğinin, insanı duygulandıran nağmeleri taşıyordu:

– Yıllar ne çabuk geçti, o günler arasından…

– Severim her güzel senden eserdir diyerek…

– Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç, bu son fasıldır ey ömrüm, nasıl geçersen geç.

– İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye… Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye…

– Siyah gözlerde bin keder…

– Sevdiğin dünyalar kadar gel dese, gel dese…

– Birlikte bu akşam ‘mey-nuş' edelim, gel!

– Başka söz söylemem aşktan yana ben…

– Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam…

– Şarkılar seni söyler, dillerde adın…

– Aşkımın ilkbaharı, ilk heyecanım benim…

– Biraz kül, biraz duman, o benim işte…

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Yukarıda başlıklarını yazdığım Türk müziğinin en güzel şarkılarından bir demeti Prof . Dr. Ali Rıza Kural yorumladı.

Ali Rıza Bey'in mesleği doktorluk ama aynı zamanda önemli bir ses sanatçısı, solist.

Konseri izleyen BG (Bodrum Dergisi) yönetmeni arkadaşım Fatih Bozoğlu, “Harika bir konser oldu” dedi ve izlenimlerini şöyle anlattı:

“Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Bodrumluları kendisine hayran bıraktı. Ticari bir amaç gütmeden verdiği konser gerçekten mükemmeldi. Konserin sanat yönetmenliğini yapan Prof. Dr. Nevzat Atlığ ile konuştum:

‘Ali Rıza Kural benim öğrencimdir ve onunla iftihar ediyorum. Ali, bir hekim olarak kalmadı, konservatuvarı da bitirdi. Uluslararası ünlü bir hekim olan öğrencimden 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle Bodrumlulara bir konser vermesini rica ettim. Bodrum Acıbadem Hastanesi sponsor oldu. Ben yaz-kış burada yaşıyorum. Bodrumlulara unutamayacakları bir konser verdiğimiz için mutluyum' dedi”.

Bana bu bilgileri nakleden gazeteci arkadaşım Fatih Bozoğlu'na teşekkür ediyorum.

Bodrum'da seçim!

Söz Bodrum'dan açılmışken oradaki seçim mücadelesinden de bahsedeyim.

Ben oy vermek için 31 Mart'tan ancak birkaç gün önce Bodrum'a gideceğim için oradaki seçim mücadelesini iki değerli arkadaşımdan dinledim.

Artık önemli bir Bodrum uzmanı olan gazeteci-yazar Can Pulak (Cumhurbaşkanı Özal'ın başdanışmanı idi) şunları anlatıyor:

“Adayların çoğunun konuşmaları ve projeleri birbirine çok benziyor. Ama en hazırlıklı olanı, grafik ve kitaplarıyla İYİ Parti adayı Mehmet Tosun.

CHP Adayı Ahmet Aras ise politikaya yeni atılmasına rağmen gösterdiği performans ve düzgün hitabetiyle beni şaşırttı doğrusu. Ayrıca imar ve kentin kimliği konusundaki cesur sözleri, dinleyene parmak ısırtıyor.

Tosun'un tecrübesi, Aras'ın cesareti var.

AKP'nin adayı Dr. Tahir Ateş akıllı değerlendirmeleri ile dikkati çekiyor. Fakat ağzıyla kuş tutsa bile (Bodrum'un doğası nedeniyle) başkanlığa oturması mümkün değil ama yine de kimseye sataşmadan iyi niyetle çalışıyor.”

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Bodrum için ikinci ve önemli, bir değerlendirme Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Kemal Ulusu'ya ait. Şöyle diyor:

“Konacık Belediyesi'nin başarılı başkanı Mehmet Tosun'un bir mitingine gittim. Çok kalabalıktı ve coşkulu insanlar toplama değildi. Mehmet Tosun Atatürkçülüğü hep ön plana çıkartan konuşmalarıyla büyük coşku yarattı. Mücadele İYİ Parti adayı ile CHP adayı arasında geçiyor ama bence İYİ Partili Mehmet Tosun iyi gidiyor.”

GÜNÜN SÖZÜ

Değişmezsek gelişemeyiz, gelişemiyorsak, o zaman yaşamıyoruz demektir.