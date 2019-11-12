İtibar kaybı!

“Gidecek-gitmeyecek” diye papatya falı bakılıyordu ama gideceği belliydi.

Maksat milletin gazını almaktı!

Malûm, saygısız Trump'ın hakaret dolu mektubu kamuoyunda büyük tepki yaratmıştı. Böyle çirkin aşağılamaya rağmen Trump'ın ayağına gitmek hiç de hoş değildi.

Bu nedenle iş ağırdan alındı, halkın öfkesinin dinmesi beklendi.

Sonunda Washington'a gideceğini açıklayan Erdoğan, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile buluşacak.

Görüşmede 7 önemli başlık olduğu belirtildi ama en önemlisi Erdoğan'ın şahsında Türk ulusuna yazılan hakaret mektubunun Trump'a iadesi!

Tabii böyle bir iade olacak mı, bilemiyoruz!

Güya o mektup çöp kutusuna atılmıştı. Ne oldu? Çöp kutusundan çıkarıldı mı? Ayrıca bir mektubun iadesi için ta Amerika'ya gidilir mi?

Trump, hakaret mektubunu nasıl yolladıysa, o şekilde kendisine iade edilmeliydi!

Washington'daki görüşmeden Türkiye lehine hiçbir şey çıkmaz. Çıksa çıksa sadece itibar kaybı çıkar!