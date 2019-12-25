Kanayan yara!

Yanlış politikaların bedelini ağır ödüyoruz.

Akın akın geliyorlar! Bir batağa gömüldük!

Savaştan kaçıp Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin gerçek sayısı kaç? Devlet “4 milyon” diyor ama belki 5 milyondan fazla!

İdlib'den son 6 günde, 80 binden fazla Suriyeli daha Türkiye sınırına dayandı…

Rusya'nın, Esad rejimi güçleri ile birlikte devamlı saldırıları sonucu İdlib'de ölen ölene… Sağ kalanlar da kaçıyor!

Oysa Rusya ile sivil halka zarar verilmemesi konusunda anlaşmıştık. Türk askerleri ile Rus askerleri sınır bölgesinde ortak devriyeye bile çıkmışlardı.

Rusya lideri Putin güya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dostu idi…

Suriye'deki son gelişmelerden sonra acı bir gerçeği daha öğrendik: Rusya da, Amerika gibi sözünü tutmayan bir ülke…

Putin de. Trump'ın başka bir benzeri. Al birini, vur ötekine!

Suriyeli sığınmacılar sorunu Türkiye'de kanayan bir yara olmaya devam edecek!

İlhan Kesici'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerinin kapanışında yaptığı konuşma, Türkiye'nin 17 yılda geldiği acıklı hali özetliyor.

Konuşma, CHP ve İYİ Parti sıralarından hararetle alkışlandı, AKP ve MHP sırlarından ise soğuk karşılandı.

Ekonomiyi iyi bilen, akıllı, gerçekçi, doğru sözlü bir siyasetçinin (CHP'li İlhan Kesici'nin) değerlendirmeleri “Kötü günler artık geride kaldı” inadındaki AKP'ye samimi bir uyarı oldu.

İlhan Kesici “Kötü günlerin geride kalması bir yana, bugünleri bile arayacağımız günler geliyor, ekonomide kara kış başlıyor!” dedi ve iktidara eski dönemin ünlü siyaset adamı Osman Bölükbaşı'nın şu sözlerini hatırlattı:

“Zengini hayırsız evlat batırır, memuru süslü avrat batırır, siyasetçiyi kuru inat batırır.

Burada vurgu “kuru inat” vurgusudur. Şimdi kuru inattan vazgeçmek, Türkiye'yi normalleşmeye, uzlaşmaya davet edici bir çağrıda bulunmak vaktidir.

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İşsizlik yakıcı bir hal aldı. İşsiz kalınca insanlar çok daralır. Evde otursan oturamazsın, çarşıya çıksan çıkamazsın filan…

İşsiz kalan Bayburtlu da arkadaşlarıyla dertleşiyor:

‘Çarşıya çıkhiram darlaniram, eve dönirem horlaniram.'

Yani çarşıya gidiyor daralıyor adam, eve geliyor, hanımdan azar işitiyor, hanım tarafından horlanıyor!

İşsizlik nedeniyle ülkede evlerin huzuru, saadeti, toplumun huzuru, saadeti bozuldu!

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Bugünü geçtik, şimdi yarına geldik artık. İstikbalimiz ne olacak? Ne yazık ki kıştan sonra bahar değil, ülkemizi çok daha sert bir kara kış bekliyor!

2020 bütçesinde faiz kalemi 139 milyar lira… Yani devlet sadece faize 139 milyar lira ödeyecek… Toplanan bütün vergiler yetmiyor diye yeni vergiler getiriyorlar. Kıymetli konutlar, değerli konutlar vesaire…

Burada büyük bir delik var. Bu ‘kara delik' etrafında ne görürse yutuyor. Sağından, solundan, yanından, yöresinden geçen gezegenleri ‘hüüp' diye vantuzluyor, yutuyor. Devlet hazinesinin dibi de aynen böyle kara delik!

2020'de 139 milyar lira faiz ödeyeceğiz. Bu parayı yıla ve saate bölüp sonra dolara çevirirsek, bulacağımız rakam 2 milyon 600 bin dolardır.

Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi devlet her gün, her saat 2.6 milyon dolar faiz ödüyor.

Durum ciddiden de ciddidir. Ekonomide ‘sihir yoktur, sihirbaz da yoktur.' Bu işte bilgi lazım, beceri lazım. Meselenin ciddi şekilde ele alınması gerekiyor!”

NOT: İlhan Kesici'nin yaptığı 16 sayfalık önemli konuşmanın tam metnini okumak isteyenler internette (ilhankesici.org) sitesine başvurabilir.

Rahmi Özkan'ın acı günü

Ülkemizin ünlü avukatlarından adaşım Rahmi Özkan ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardır. Onun yaşadığı büyük acı beni de sarstı.

Rahmi Özkan, 13 yaşındaki torunu Deha Uğur Özkan'ı kaybetti.

Yıllardır Müge Anlı'nın “Tatlı Sert” adlı TV programında hukuk yorumcusu olarak yer alan ve çok sevilen Avukat Rahmi Özkan'ın torununun hayatını kaybettiğini Müge Anlı canlı yayında şöyle duyurdu:

“Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Torunu maalesef, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.”

13 yaşındaki Deha Uğur Özkan, 8'inci sınıf öğrencisiydi. Nadir rastlanan türde bir kanser hastalığına yakalanmıştı. Tıbbın bütün imkanların kullanılmasına rağmen kurtarılamadı.

Başta Rahmi Özkan olmak üzere tüm Özkan ailesine baş sağlığı ve Allah'tan sabır diliyorum.

GÜNÜN SÖZÜ

Yeryüzünde hiçbir acı, evlat acısı kadar kahredici değildir!