Kardeş (!) hançeri

AKP iktidarı Arap ülkelerini hâlâ dost sayıyor mu?

Hâlâ “Araplar bizim kardeşimizdir, biz de Arapların kardeşiyiz” diyebiliyorlar mı?

Kardeşlik ha? Alın size kardeşlik!

Kahire'de toplanan 22 Arap ülkesi Türkiye'yi Suriye'de işgalci olarak ilan edip, şiddetle kınadı. Sadece iki ülke, Katar ve Somali, çekimser kaldı.

AKP iktidarı, 91 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı'nın ölümü nedeniyle Türkiye'de yas ilan etmiş, bayraklarımızı yarıya indirmişti. Şimdi o Suudi Arabistan, hainlerin başı çıktı!

Ya Filistin'e ne demeli?

O da hançer çekti bize! Oysa tüm dünyada Filistin'i savunan, uğruna şehitler veren, her türlü yardımı yapan tek ülke Türkiye.

Ne demişler? “Acıma yetime, dönüp vurur gerine!” Filistin de öyle… Gerimize hançer sapladı!

Bizim iktidar, toz kondurmadığı Arapların, Osmanlı'dan beri dost olmadıklarını ve Türkleri asla kardeş görmediklerini anlayabildi mi acaba?

Grip mevsimi geldi.

Grip deyip geçmeyin. Şakaya gelen bir hastalık değildir. Ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir hastalıktır bu…

Ciddiye alınması ve takip edilmesi gerekiyor.

Her yıl dünyada bir milyar insan gribe yakalanıyor, 5 milyon kişi hastanelik oluyor, bunlardan yaklaşık 400 bin kişi kurtarılmayarak hayatını kaybediyor!

Dünyada en çok ölüm gripten oluyor.

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Bunları herkesi, özellikle 50 yaşın üzerindeki tüm yurttaşlarımızı uyarmak için yazıyorum.

Türkiye'de 50 yaşın üzerinde 20 milyondan fazla insanımız var ve bunlar risk gurubu içindeler…

Hızlı ve kolay bulaşan bu hastalıktan korunmak için mutlaka “Grip aşısı” olmak gerekiyor.

Aşı, gripten ölümleri yüzde 80 azaltıyor.

Başta İngiltere olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde grip aşısı halk sağlığını korumak için bedava yapılıyor ve aşı paralarını hükümetler ödüyor.

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Ben modern tıbba kesinlikle inanırım. Bu nedenle her yıl mutlaka grip aşısı oluyorum. Gerçi aşı olduğum halde gribe yakalandığım yıllar oldu ama hastalığı hafif atlattım.

Grip aşısı yaptırmayan erişkin insanlar daha çok kalp krizinden hayatını kaybediyor. Çünkü gribin getirdiği ağır fiziksel yük kalbi ve damarları zorlayıp krize yol açıyor.

Konuştuğum bütün tıp doktorları grip aşısının insanları büyük oranda koruduğunu ifade ederek:

“Özellikle sağlık sorunları olan insanların, akciğer, kalp, damar, yüksek tansiyon problemi olan ileri yaştaki kişilerin grip aşısı yaptırmaları şart.” dediler.

Benim de tavsiyem: Aman ihmal etmeyin!

Her ulus hak ettiğini bulur!

Osmanlı döneminde yüzyıllarca barış ve huzur içinde yaşayan Arap ülkeleri, rahat bir yerlerine battığı için Osmanlı'ya ihanet etti. Şimdi iki yakaları bir araya gelmiyor.

Arap dünyası yüz yıldır kargaşa içinde… Ortadoğu'da oluk gibi kan akıyor.

Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngiliz casusu Lawrence tarafından dağıtılan altınlar Arapların ihanetine ve Türk askerlerini kalleşçe sırtından bıçaklamalarına sebep olmuştu.

Yaptıkları hainlik yanlarına kâr kalmadı, Arap dünyası şimdi bir cehennem gibi!

Ben en çok Filistin'e şaşırıyorum. Yıllardır İsrail tarafından acımasızca ezilen Filistinlilere, Arap ülkeleri bile sahip çıkmadı. Onları sadece Türkiye korudu…

Tayyip Erdoğan'ın bir TV programında “Van minit” diye İsrail'e karşı çıkışı ve Filistin halkını savunarak İsrail Cumhurbaşkanı'na “Siz sadece adam öldürmeyi bilirsiniz” diye bağırışı hâlâ akıllardadır.

Mavi Marmara gemisi Filistinlilere yardım götürürken İsrail askerlerinin baskını sonucu esir alındı, bu arada birçok Türk vatandaşı Filistin uğruna şehit oldu.

Şimdi bu Filistinlilerin, 22 Arap ülkesiyle birlikte olup Türkiye'ye cephe alması hazin bir çelişkidir.

“İsrail Filistinlileri eziyor” diye üzülüyorduk. Bundan sonra üzülmeyeceğim. Her ulus hak ettiğini bulur!

TEBESSÜM

Yazarın kaderi!

Rahmetli Aziz Nesin, demokrasiyi ve özgürlükleri savunan önemli yazarlarımızdan biriydi. Kitapları hâlâ zevkle okunur.

Daha çok siyasi mahkûmların bulunduğu bir hapishanede okumayı seven bir mahkûm cezaevinin kütüphanesine gitmiş… Uzun uzun arayıp istediği kitabı bulamayınca görevli gardiyana:

“Aziz Nesin'in son kitabını bulabilir miyim?” diye sormuş.

Gardiyan:

“Bizde o kitap yok ama” demiş ve eklemiş:

“Kitabın yazarı Aziz Nesin birkaç yıl daha burada…”

GÜNÜN SÖZÜ

İnsan davranışlarının yalnız kendi çıkarlarının merkezi olması üzücüdür!