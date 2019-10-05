Sanıyorum insanlarla dalga geçiyorlar!

Yüzde 9,26 diye yutturulmak istenen enflasyon rakamı aklımızı zorluyor!

Enflasyon tek haneli rakama düşmüş, öyle mi?

Gelsinler de külâhıma anlatsınlar bunu…

Vatandaş o kadar salak mı ki, o rakama inansın?

Sen elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, içkiye sigaraya, temel gıda maddelerine vahşi zamlar yap, sonra da “Enflasyon düştü!” de…

İnsanların aklıyla alay etmekten farkı yok bunun…

Bir yılda temel maddelere yapılan şu ortalama zam oranlarına bakın:

– Elektriğe yüzde 50 zam!

– Doğalgaza yüzde 50 zam!

– İçkiye yüzde 60 zam!

– Sigaraya yüzde 60 zam!

– Gıdaya yüzde 40 zam!

…Ve bu zam furyası arasında sen kalk “Enflasyon yüzde 9,26'ya düştü!” açıklaması yap! Nasıl oluyor bu? Kim inanır buna?

Son 12 aydaki korkunç zamlara rağmen enflasyonun düştüğünü iddia etmek, Nasreddin Hoca'nın gülünç öykülerine benziyor!