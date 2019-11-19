SÖZCÜ Avukatı İsmail Yılmaz, yeni Yargı Reformu'na dayanarak Burak Akbay hakkındaki, “Kırmızı Bültenle aranma” kararının kaldırılması için İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Bu haklı talep bir kez daha reddedildi. Gerekçe olarak “Dosyadaki delil ve belgeler” gibi bir ifade kullanıldı.

Klişe olmuş bir cümle bu… Her seferinde aynı gerekçe ileri sürülüyor.

Sayın yargı kusura bakmasın ama sormak durumundayız: Nedir dosyadaki delil ve belgeler? Bunlar açıklansa da herkes öğrense!

İddia ediyoruz:

Burak Akbay'ın da dahil olduğu SÖZCÜ dosyasında geçerli hiçbir delil, belge ve tanık yoktur!

Buna rağmen Burak Akbay hakkında Kırmızı Bülten çıkartılıyor!

Hak yerini bulması için ille de ABD Başkanı Trump veya Almanya Başbakanı Merkel'in bastırması mı lâzım?

Onların istediği sanıklar talimatla derhal serbest bırakıldılar!

Yargımıza güvenmek istiyoruz. Çünkü yargıya güvenin olmadığı bir ülkede hiçbir iş düzgün gitmez!