Bir zamanlar “Beka sorunu var” masalını tutturmuşlardı, şimdi de “Oylar çalındı” türküsünü söylüyorlar!

Nasıl çalınmış peki?

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım etrafındakilere ciddi ciddi anlatıyor:

“Seçmenin tipine bakıp oy pusulası vermediler. Mesela baktılar seçmene, AK Parti'nin adayı­na verecek gibi ol­duğunu anladılar ve ona büyükşehir oy pusulasını vermediler. İki tane verdiler…”

Yani sandık he­yeti seçmenin suratına bakmış, niyetini oku­muş ve onun Binali Bey'e oy vereceğini anlayınca eline eksik oy pusulası vermiş!

Akıl var, mantık var! Bu dünyada insanın düşüncesini okuyan bir âlet daha icat edilmedi!

Böyle bir iddiaya aklı başında hiç kimse inanmaz ve kargalar da güler!

Bunu anlatanın bir zamanlar ülke­de “Başbakanlık” yapmış olması durumu daha hazin bir hale sokuyor! Binali Bey'e halisane tavsiyem hiç konuşmamasıdır! Çünkü konuştukça batıyor.