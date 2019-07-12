Demek ki neymiş?

AKP bir ümmetmiş!

Bunu söyleyen AKP'nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmasa, inanmazdık! O, AKP'nin ümmet olduğunu ilan etti.

Partiden istifa eden ve yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'a öfkeliydi:

“Yolunuz yolunuzdur, eyvallah ama şunu unutmayın ki, bu ÜMMETİ parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz!” diye kırgınlığını belirtti.

Erdoğan'ın Genel Başkanı olduğu partinin mensuplarını “millet” değil “ümmet” olarak görmesi yanlıştır.

Ümmet nedir? İnsanların vatandaş değil, kul olduğu, belli bir dini inanışa sahip insanlar topluluğudur, yani cemaattir.

Oysa Anayasa'mıza göre Türkiye Cumhuriyeti, bir din devleti değildir, laik bir cumhuriyettir.

Ülkemizde 3 Mart 1924 günü hilafet kaldırılarak “Kula kulluk” dönemi kapanmıştır.

Cumhuriyet sayesinde çağdaş, uygar, laik bir devlet olmuşken, insanlarımız şimdi 95 yıl geriye götürülmek mi isteniyor?