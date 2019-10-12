Bu defa Tayyip Bey'e hak verdim. Onun “Bombaları, füzeleri atanlar sizsiniz terbiyesiz herifler!” sözü Avrupa Birliği ülkelerine tıpatıp uyan bir sözdür…

Gerçekten Avrupa Birliği arsız, yüzsüz, içten pazarlıklı ülkeler topluluğudur.

Efendim neymiş? Türk askeri Suriye'de işgalci imiş!

Utanmaz herifler! Amerikan birlikleri okyanusları aşıp binlerce kilometre öteden geliyor işgalci olmuyor. Rusya asker kıtalarını Suriye'ye yığıyor işgalci olmuyor. Türkiye ise kendi sınırında, kendi ülkesini ve halkını terör örgütlerinden korumak için operasyon yapıyor, Avrupa Birliği kuyruğuna basılan kediler gibi ciyak ciyak bağırıyor:

“Türk ordusunun Suriye'yi işgali asla kabul edilemez! İşgalci Türkiye'ye yaptırım uygulayacağız!”

İşgalci sizin babanızdır! Türkiye'nin yaptığı sadece nefsi müdafaadır.

Avrupa ülkelerinin çoğu çıkarcı ve ahlâk özürlüdür… Bu herifler, Amerika ve Rusya'ya söz söyleyemiyor, ayranları bize kabarıyor!

Lânet olsun hepsine!