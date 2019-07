Linç edilen dede!

Hayat sürprizlerle doludur. 1922 yılında “Vatan haini” olduğu gerekçesiyle halk tarafından linç edilen Gazeteci Ali Kemal'in torunu şimdi İngiltere Başbakanı oldu.

Yeni Başbakan Boris Johnson, Osmanlı'nın son döneminde Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları yapan Gazeteci Ali Kemal'in torunudur.

Başyazarı olduğu Peyami Sabah Gazetesi'nde Ermeni yanlısı makaleler yazdığı için Ali Kemal'e “Artin Kemal” adı verilmişti.

Ali Kemal, Anadolu'da Kurtuluş Savaşı başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “Haydutlar, eşkıya sürüsü, gözü dönmüş katiller” diye hakaret dolu yazılar yazarak işgalci İngilizlerin tarafını tutmuştu.

Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra yakalanan Ali Kemal yargılanmak üzere Ankara'ya götürülürken, İzmit tren istasyonunda halk tarafından linç edilerek feci şekilde öldürülmüştü.

“Türk dedem benimle gurur duyardı” diyen Ali Kemal'in torunu Boris Johnson şimdi İngiltere Başbakanı oldu. Tarihin bir cilvesi işte!

Ege Denizi'nde 18 Türk adasını işgal eden Yunanistan, 19'uncu adamızı işgale hazırlanıyor ama bu bizim iktidara ve onun küçük ortağına şaka gibi geliyor herhalde…

Yıllardır uyarıyoruz fakat ne bir ses, ne bir nefes! Kimsenin aldırış ettiği yok!

Nasıl yurt sevgisi bu?

Yunanistan'a bir nota bile vermedik ya da veremedik!

“Dünyaya posta koyuyoruz” diye atıp tutarken, bizden küçük komşumuza söz geçiremiyoruz!

Adamların gözü aç! Ege'de irili ufaklı yüzlerce adaları var ama bizim kıyılarımızdaki küçük adalara bile göz koydular!

18 adamız ve büyük bir kayalığımız göz göre göre zorbaca işgal edildi. Bunlar yetmedi, şimdi arsızca ‘Küçük Çuha Adası'na göz diktiler.

★★★

Girit Adası'nın kuzeybatısında bulunan ‘Küçük Çuha Adası' yüzlerce yıldır Türk toprağı olup, Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir ve Ege Denizi'nden Akdeniz'e geçişi sağlayan Kitira Geçidi'ni kontrol eden stratejik öneme haizdir.

Yunanlar bu adanın kendilerine ait olduğunu iddia ediyor. Temmuz ayının ilk haftasında yerli ve yabancı basında çıkan haberlerde Yunan Hükümeti'nin ‘Küçük Çuha Adası'na yerleşecek olanlara ev ve arsa ile birlikte ayda 500 Euro ( 3 bin 175 lira) maaş vereceği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım:

“1913 Londra ve 1923 Lozan Antlaşması ile ‘Küçük Çuha Adası' Türk egemenliğinde kalmıştır. Uydudan alınan fotoğraflarında Yunanistan'ın, Türkiye'ye ait ‘Küçük Çuha Adası'nı 2004 yılında yerleşime açtığı açıkça görünüyor” diyor ve ekliyor:

“Yunanistan'ın ‘Küçük Çuha Adası'nı işgal hazırlığı engellenmeli ve adada Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Deniz Üssü açılarak Kitira Geçidi kontrol altında tutulmalıdır.

Bütün bu uyarılara rağmen Yunanistan önümüzdeki aylarda ‘Küçük Çuha Adası'nı işgal ederse bugünkü tüm yönetim bu işgalden hukuken ve kanunen sorumlun olacaktır.”

Hülya Ünlü'nün mektubu

Bodrum'da yazın nüfus 10 – 15 misli artıyor, kent özellikle İstanbul'un sayfiyesi gibi oluyor.

Bodrum Gündoğan'da yazlıkçı ve tatilcilerin sözcüsü gibi çalışan okurum Hülya Ünlü'den mektup aldım. Şöyle yazıyor:

★★★

“Yazın en güzel günleri… Güneş, sıcak ve tertemiz bir deniz… Akşamları restoranlar sokağında, bir baştan öbür başa bakınca şakır şakır ışıklar içinde transatlantik gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. O kadar güzel ki…

Fakat, bir şezlong sorunu ile bu yaz günlerinin tadı kaçmıştı!

Neyse ki, Belediye Başkanımız Ahmet Aras bize kulak verdi, sesimizi duydu ve kaldırılan şezlonglarımız geri geldi. Ahmet Bey ayrıca halk plajımıza bir de duş armağan etti.

Başkan Ahmet Aras'a da güvenliğimizi sağlayan Cankurtaran Ramazan'a da bu yaz günlerini huzur içinde geçirdiğimiz için (Gündoğanlı yazlıkçılar adına) teşekkür ediyorum.”

TEBESSÜM

Temel'in kaçak kulübesi!

“İmar Barışı” “İmar Affı” filan derken, tüm ülkede kaçak yapılaşma arttı!

Bazı belediyeler, Bodrum Belediyesi gibi kaçak yapılara kesinlikle göz yummadığı ve hatır gönül dinlemeden yasaları uygulayarak binaları yıktıkları için o yörelerde kaçak yapılaşma önemli oranda frenlendi!

Bizim Temel, Karadeniz'de bir belediyeye gitmiş ve görevlilere sormuş:

“Küçük ama çok küçük, minnacık bir kaçak kulübe yapabilir miyim?”

Görevli kaşlarını çatmış:

“Hayır! Bu bölgede çivi çakmak bile yasaktır!”

“Ama bak, çevrede bir sürü insan bina yapıyor”

Görevli cevap vermiş:

“Onlar sormadılar ki!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bu çılgın dünyada sadece aptallarla ölüler korkmaz!