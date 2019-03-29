Seçime iki gün kala Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş için kaynatılan cadı kazanı sanırım Cumhur İttifakı'nın aleyhine olacak.

Haksız saldırılarla Mansur'u “Mazlum” yaptılar.

Ben ona “Mazlum Mansur Bey” adını taktım. Neden?

– O Ankaralı değil, Makedonyalı, dediler…

– Senet sahtekârlığı yaptı, dediler…

– Seçimi kazansa bile görevden alırız, dediler…

– O seçilirse belediyeyi PKK'lılarla dolduracak, dediler…

Velhasıl demediklerini bırakmadılar.

Tüm bunların sebebi anketlerde Mansur Bey'in açık farkla önde çıkması…

Ankara'dan meslektaşımız Faruk Mangırcı aradı; “Daha önce de söylemiştim, Tayyip Bey yakın zamanda iki eski vekili Mansur Yavaş'a gönderip belediye başkan adaylığı teklif etmişti. Ayrıca 2011 seçimleri öncesinde de Tayyip Bey'in, Mansur Bey'e milletvekilliği önerdiği biliniyor. Mansur Yavaş bu kadar kötüyse neden ona hem milletvekilliği hem büyükşehir belediye başkan adaylığı teklif edilmişti?” diye sordu.

Gerçekten düşündürücü bir soru!

Mansur Bey'in seçime girmesi serbest ama kazanması yasak!

Ne günlere kaldık!