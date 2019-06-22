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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

Millet bıktı artık!

22 Haziran 2019
Yazarlar

Türkiye'nin talihini değiştirecek seçime saatler kaldı.
Sert konuşmalara, kin ve nefret söylemlerine bakacak olursanız, bir belediye seçimine değil de savaşa gidiyor gibiyiz!
Pontus, Yunan, Rum, Sisi benzetmeleri… Çirkin ve seviyesiz suçlamalar, kurulan otel tuzakları ve daha neler neler!
Seçim bir hizmet yarışıdır, “avanta ve rant” kapısı değil! Ancak, İstanbul büyük bir para deposu… Türkiye hazinesinin yarısı… Altın yumurtlayan tavuğu kaptırmak istemiyorlar!
“İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder!” gerçeğini biliyor ve bundan korkuyorlar!
Milletin gözünün içine baka baka yalan söylemelerinin sebebi bu.
Millet, çirkin dil ve zehir saçan söylemlerden sıkıldı, bıktı artık!
Kaba sözler, tehdit ve linç girişimleriyle son güne geldik!
Milletin vereceği karar karşısında hiçbir güç duramaz!

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