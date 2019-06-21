Mızıkçılar!

Uğur Dündar “Hayır” demişti. Haklı çıktı! Çünkü karşı tarafın ne mal olduğunu, ruhunu, karakterini, tuzak hazırlayacaklarını çok iyi biliyordu.

Ağzıyla kuş tutsa bile çirkin saldırılara uğrayacaktı!

İsmail Küçükkaya'nın başına gelenler, Uğur Dündar'ın moderatörlük görevini reddetmekle ne kadar iyi yaptığını gösterdi.

İki adayı TV'de gerçek bir tarafsızlıkla karşı karşıya getiren İsmail Küçükkaya linç ediliyor şimdi…

Ona hayasızca saldırıyor, soruları İmamoğlu'na gizlice verdiğini söylüyorlar.

İpe sapa gelmez bir iddia! Gizli iş yapacak adam, her çeşit insanın ve paparazzinin kaynadığı Taksim'deki The Marmara Oteli'nde mi yapar bunu?

Ayrıca sorularda önceden verilecek ne vardı ki? Sır değildi! Herkesin konuştuğu konulardı bunlar…

“Sorular rakibimize verildi” diye ciyak ciyak bağırarak mağduriyet yaratmak isteyenler, aklı başında olan herkesi güldürüyorlar!