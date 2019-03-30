Müthiş seçim!

Biz yarınki seçimi bir yerel seçim sanıyorduk…

Halkımız sakin sakin oylarını verecek, belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları seçecek diye düşünüyorduk…

Ne safmışız yahu?

Meğerse koca Türkiye'nin varlığını, istikbalini, özgürlük ve bağımsızlığımızı, devletin devamını oylayacakmışız…

İktidar temsilcileri ve ortağı, Cumhuriyet tarihi boyunca (96 yıldır) defalarca yapılan ve hiçbir maraza çıkmayan yerel seçimleri ne hale getirdi?

– Türkiye'nin hayat-memat, ölüm-kalım oylaması!

– Beka sorunu (kalıcılık, ölmezlik, devletin devamlılığı meselesi)

Şimdi, herkesten özür dileyerek soruyorum, cahilliğime verin:

“Bu görüşlerde geçerli bir mantık var mı? Beka iddiasının tutarlı bir yanını görebiliyor musunuz?”

Eğer koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi yerel seçimlere bağlı ise zaten şimdiden ölmüşüz de ağlayanımız yok demektir!

Türkiye, kişisel kaprislere feda edilemeyecek kadar değerli bir vatandır ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Yeter ki iyi yönetilsin!

Ne seçimmiş bu yaa?