Mutlak otorite sarsıldı!

Aklen ve kalben ayrışma yaşadığını söyleyerek AKP'den istifa eden eski Devlet Bakanı Ali Babacan'ı tanımam. Kendisiyle hiçbir diyaloğum yoktur. Hatta bakanlığı zamanında eleştirdiğim de olmuştur.

Ancak, onun dik duruşunu ve onurlu davranışını takdir ettim. Neden? Artık eski kimliğini kaybeden AKP'den istifa ederken, önüne konulan cazip teklifleri elinin tersi ile itti de ondan…

Erdoğan, Ali Babacan'ın yeni parti kurmasını önlemek için iki öneride bulundu:

1) Sana partide danışmanlık vereyim. (Babacan kabul etmedi)

2) Özbekistan Başkanı benden, orada devletin yapılanmasında (imkânları geniş) görevli bir eleman istedi. Seni Özbekistan'a göndereyim. (Babacan bu teklifi de reddetti.)

Ali Babacan'ın kendisine sunulan cazip imkânlara sırt çevirerek istifa etmesini takdir edilecek onurlu bir davranış olarak görüyorum.

Erdoğan'ın artık mutlak otoritesinin sarsılmaya başladığı görülüyor!