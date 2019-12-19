Nasıl bir iş bu?

50 milyon dolar bulamadığımız için, hayatî önemdeki Tank-Palet fabrikasını Katar ortaklı bir şirkete kiralıyoruz ama sıradan bir Simit Sarayı'nı kurtarmak için 500 milyon dolar bulabiliyoruz!

Devlet, Tank-Palet fabrikasını bırakıp simitle-mimitle uğraşır mı?

Tank-Palet fabrikası, sıradan bir fabrika değil, tank paletlerinden başka ordunun ihtiyacı olan silah ve araçları da üretiyor.

Suriye'de kullandığımız “Fırtına Obüsleri”, Tank-Palet fabrikası yapımı…

Para vermeden fabrikayı 25 yıllığına kiralayan Katar ortaklı Ethem Sancak bir TV programında, devlete kira da ödemediğini, yani devletin kendisinden kira talep etmediğini itiraf etti!

Nasıl bir iştir, nasıl bir ticarettir bu? Anlayana aşkolsun!

CHP lideri Kılıçdaroğlu “Bu fabrikanın bedava Katar ordusuna peşkeş çekilmesine izin veren herkes, en alttaki subayından, en yukarısına kadar, herkes sorumludur. Onlara ben vatansever demem” diye tepki göstermekte haksız mıdır?

Ethem Sancak, son dönemin en popüler işadamlarından biri…

AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Ethem Sancak, Katarlı ortağıyla birlikte Tank-Palet Fabrikası'nı para vermeden kiralaması nedeniyle gündemden düşmüyor.

Devlete bir kuruş kira vermediğini TV'de Ethem Sancak'ın bizzat kendisi söyledi.

Öylesine bir anlaşma…

Ethem Bey daha önce AKP iktidarını desteklemek için bazı gazeteleri satın alıp medya patronu olmasıyla gündeme gelmişti.

O tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan için:

“Anam, babam, çocuklarım sana feda olsun Erdoğan… Erdoğan'ın dürüstlüğünü, yiğitliğini gördüm ve görünce de âşık oldum” sözleri ile ona olan bağlılığını açıklamıştı.

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Katarlı ortağıyla birlikte Tank-Palet Fabrikası'nı 25 yıl işletecek olan Ethem Sancak, çıktığı televizyon programında, fabrikada üreteceği mallardan yüzde 10 kâr alacağını açıkladı.

İşadamının en ilginç ifadesi de şu oldu:

“Ben AKP döneminde yoksullaştım!”

Vah vah! Gelin de üzülmeyin…

Tank-Palet fabrikasını, sadece 50 milyon dolarlık bir yatırım vaadiyle alıyor, 25 yıllığına milyarlık fabrikanın sahibi oluyor, sonra da “Ben AKP döneminde yoksullaştım” diyor.

Sayın Ethem Sancak… Yoksullaşarak milyarder olmanın yollarını millete de öğretseniz ne iyi olur!

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Katar ortaklı Ethem Bey ilginç bir işadamı… “Ben eskiden solcuydum. Solculuk dönemimde Deniz Gezmiş'le, Mahir Çayan'la politika yaptım” diyor.

Ethem Bey sonradan sağcı olup, sıfırdan başlayarak süper zengin olmuş. Helâl olsun!

Bir kısım işadamları AKP'ye yaklaşınca birdenbire “Ticaret devi” oluyorlar. Yeteneklerini ancak iktidarla omuz omuza oldukları vakit gösterebiliyorlar!

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Ethem Sancak'ın “Beraber politika yaptım” dediği Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan, o dönemin en önemli öğrenci liderleriydi.

Deniz Gezmiş, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin siyasi bir kararı sonucu 6 Mayıs 1972 günü iki arkadaşı ile birlikte Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde idam edildi. 25 yaşındaydı.

Mahir Çayan, 30 Mart 1972 günü Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kızıldere köyünde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 9 arkadaşıyla birlikte öldürüldü. 26 yaşındaydı.

Rahmi Koç'a geçmiş olsun

Ünlü işadamımız Rahmi Koç uzun yıllardır Türkiye'nin vergi rekortmenlerinden biri… Türk ekonomisinin lokomotifi Koç Holding'in Onursal Başkanı…

Nazar mı değdi, nedir, altı gün önce bir düşme sonucu sol kalçası kırıldı.

Tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, başarılı bir ameliyat gerçekleştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rahmi Koç'a büyük bir saygım vardır. Kendisiyle hiç karşı karşıya gelmedik ama zaman zaman yazılarım nedeniyle bana mail yollar, ben de ona cevap veririm.

Adaşım Rahmi Koç'a büyük geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Keşke bütün işadamlarımız Rahmi Koç kadar yurtsever olsa… O zaman güzel ülkemiz çok daha mutlu olurdu.

TEBESSÜM

Venedik gezisi!

Bazı kaynanalar vardır, şeker gibidir. Gelinleri ya da damatları ile mükemmel geçinir.

Bazı kaynanalar vardır, illallah dedirtir!

Kaynanası ile arası bir türlü düzelmeyen Temel bir gün aniden, karısı ve kaynanası ile Venedik gezisine çıkmaya karar verir. Arkadaşları şaşırırlar:

“Yahu Temel, sen hep kaynanandan şikâyet etmez miydin? Şimdi ne oldu da onu Venedik gezisine götürüyorsun?”

“Yaa arkadaşlar, kaynanam sık sık ‘Venedik'i, görmeden Allah canımı almasın' deyip duruyor. Benimki de bir umut işte!”

GÜNÜN SÖZÜ

Bir milletin kendine güvenmesi, başarılı olmasının ilk şartıdır!