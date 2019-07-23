Milliyetçi duygularımız neden kayboldu? Nasıl böyle yozlaştık?

Hafta içinde, yurtsever insanlarımızı çok inciten olaylardan biri daha yaşandı.

AKP'li Bursa Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş seviyesiz bir lâf ederek “30 Ağustos Zafer Bayramı halkın genelini ilgilendirmiyor!” dedi.

Çirkinden de öte bir söz… 30 Ağustos Zaferi olmasa, sen esir bir ulusun insanı olur ve belediye başkanlığını rüyanda bile göremezdin be adam!

Ben en çok, bu tip kişilere oy verenlere şaşırıyorum. İnsanlarımızın milli duyguları toprak kayması gibi yerle bir olmuş ne yazık ki!

Bursa Belediye Başkanı'nı kınayan çok sayıda mesaj aldım. İki örnek:

Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Dursun Atılgan “Bu gaflet ve dalalettir! Lânet olsun!” diyor.

TRT'nin eski haber müdürlerinden Ünal Uyguç “Şehitlerimiz ve bizler bu adama hakkımızı helâl etmiyoruz!” diye tepki gösteriyor.

Ben de şiddetle kınıyorum! Sahi, neden bu hale geldik?