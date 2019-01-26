Neredesin ey RTÜK?

Ağızlarından pislik akıyor!

Sahibinin sesi olarak SÖZCÜ'ye ve SÖZCÜ okurlarına saldıran ahmaklardan söz ediyorum.

Ellerindeki televizyonu iftira ve tehdit silahı olarak kullanıyorlar!

Peki, RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) nerede? Ülkede meydan bu kadar boş mu?

En ufak bir sürçü lisan eden bağımsız televizyonlara ceza yağdıran RTÜK, en aşağılık sözlerle hakaret ve tehditler savuran bu yaratıkların televizyonda kullandığı iğrenç dile sessiz kalıyor.

RTÜK, neden onları kolluyor, neden görevini yapmıyor, bilinmez! Tam bir çifte standart! RTÜK Başkan ve üyeleri, adaletin bir gün herkese lâzım olacağını düşünmelidir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da şikâyetleri dikkate almasını diliyoruz.

Okurlarımızdan destek mesajları yağıyor. Tepki gösteriyorlar. Can Bilâloğlu adındaki emekli bir mimar okurumuzun mesajı şöyle:

“Ben sizin onlara cevap vererek kendinizi yormanıza üzülüyorum. Size saldıranlar pislik, lâğım çukuru yaratıklar! Bir yandan sahiplerinin attığı kemikleri yalarken, bir yandan da it gibi ürüyorlar! Bırakın ürüyüp dursunlar!”