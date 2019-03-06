Neredesin sağduyu?

Enerjisine diyecek yok. İl il dolaşıyor, mitingler yapıyor, her yerde konuşuyor, bunlar yetmiyormuş gibi TV'lere de çıkıyor!

Hani, gece uyku zamanı hariç, günün her saatinde konuşuyor!

Bu çabayı Erdoğan'dan başka bir siyasetçi gösterse bile televizyonlar ona yer verir mi? Vermezler! Fakat o konuşunca akan sular duruyor, TV yayınları derhal kesiliyor, mitingler anında canlı yayın olarak devreye giriyor.

Tüm bunlara rağmen Erdoğan'ın konuşmaları reytinglerde çakılıyor, ilk 20'ye bile giremiyor! İnsanlarımız artık bu konuşmalardan sıkıldı… Nasıl sıkılmasınlar ki?

Söylenenler birbirinin kopyası gibi… Hep aynı hakaretler, aynı haykırışlar:

– Çöp, çukur, çamur CHP demektir!

– CHP eşittir PKK.

– Bunlar zillet ittifakı!

– Hain, terörist ve şerefsizler!”

Daha neler neler diyor!

Bir de “Beka sorunu” iddiası var. Bu koroya katılmayan tek kişi Binali Yıldırım…

Binali Bey “Ülkede beka sorunu yok. Bu bir yerel seçimdir, ‘Ölüm-kalım' meselesi değil” dedi. Doğru olan da bu. Sağduyunun sesi.

Seçime 25 gün kala anketler AKP için pek tatsız… Önemli oranda oy düşüşü gözlemleniyor.

Bu yüzden, en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün AKP'liler “Anketlere

inanmıyoruz” diyorlar. Oysa 17 yıldan beri her seçimde çok inanıyorlar, seçim stratejilerini buna göre düzenliyorlardı.

Anketler ilk defa onlar için kaka oldu!

Ankara'da iktidar partisinin adayı bir hayli geride… İstanbul'da başa baş bir yarış var ama Ekrem İmamoğlu ipi göğüsleyecek gibi…

AKP'yi korkutan bir başka aday da, kendi içlerinden çıkan bir partili: AKP'nin eski Afyon Milletvekili Dr. Mahmut Koçak.

Afyonkarahisar'da İYİ Parti'nin Belediye Başkan adayı, 13 yıl önce AKP'den ihraç edilen bir siyasetçi: Dr. Mahmut Koçak.

AKP'den 22. Dönem Afyon Milletvekili olan Mahmut Koçak partiden neden atıldı?

Koçak, doğruları konuştuğu ve düzgün bir siyasetçi olduğu için AKP'lilerin arasında barınamadı.

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Benim babam rahmetli Halil İbrahim Turan, doğma büyüme Afyon'ludur. Bu nedenle Afyon'a özel bir sempatim vardır ama AKP'nin bu kentte açık farkla kazanması beni her zaman şaşırtır.

Afyon'lu hemşerilerimin gerçeklerden uzak olduklarını gördükçe üzülürüm. Fakat eminim ki, ağır şartlar altında bunalan ülkemizin durumunu günün birinde kavrayacaklardır.

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Mahmut Koçak'ın İYİ Parti'den aday olması AKP'lileri hem kızdırdı, hem de endişeye sevk etti.

Afyon'da şimdiki Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi AKP'li… Elbirliğiyle Mahmut Koçak'ın seçim faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar.

Afyon Belediyesi'nin, Mahmut Koçak'ın seçim afişlerini vinçlerle sansürlemeye çalıştığı “Muhalefeti örttüler” başlığıyla SÖZCÜ'de manşet olmuştu…

Ya AKP adayı?

Aynı belediye, AKP'li adayın seçim afişlerine hiç dokunmadığı gibi ona yardımcı da oluyor.

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Siyasi hayatı sert mücadelelerle geçen “Eski AKP'li” Mahmut Koçak, onlar için korkulu bir rüya… Çünkü Afyon'u ve Afyon'luları herkesten iyi tanıyor. Oy potansiyeli büyük… AKP adayını devirme ihtimali var.

İktidar mensupları “Madem öyle, yolunu kesmek lâzım” diye düşünüyorlar.

Bunların siyasi anlayışı maalesef böyle!

Afyon'lular akıllı insanlardır. Bu numaraları yutmayacaklarını sanıyorum!

Zırvalara inanan salaklar!

AKP telaşta… Kamuoyu anketlerini gördükçe daha çok “Din simidine” sarılmaya başladılar.

“AKP'ye oy verenler cennete gideceklermiş. AKP'ye oy verenden Allah hesap sormayacakmış!” vs…

Dinin hoyratça istismar edildiği bu zırvalara inanan salaklar da var tabii ki…

Seçime 25 gün kala benzine, mazota gelen zamlar, AKP'nin ekonomideki çaresizliğini gösteriyor. İktidarın dayanabilecek gücü olsa bu zamları yapar mı?

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1 Nisan'dan sonra ne yazık ki, milleti acı sürprizler var. Fiyatların freni kopacak!

İYİ Parti lideri Meral Akşener:

“Eğer AK Parti kazanırsa ‘Demek ki millet halinden memnun' diyecek ve zamları bindirecek. Ak Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum: 1 Nisan'dan itibaren zam yağmuruyla karşılaşmamak için oyunuzu dikkatli kullanmalısınız” diye seçmenleri uyardı.

TEBESSÜM

Cennetin yolu…

Trabzon'a gelen bir papaz, sahildeki tarihi kiliseyi ararken yolda gördüğü bir çocuğa kilisenin yerini sorar.

Karadenizli yardımsever çocuk “Gel sana yolu göstereyim” diyerek onu kolundan tutup kiliseye götürür.

Bu durumdan çok memnun kalan papaz:

“Evlâdım, sen iyi bir çocuğa benziyorsun. Yarın bana uğra da sana ‘Cennetin yolunu' göstereyim” der.

Zeki çocuk, papaza bakar bakar:

“Yahu” der “Sen daha kilisenin yolunu bilmeysun, cennetin yolunu ne bileceysun?”

GÜNÜN SÖZÜ

Önemli olan akıllı olmak değil, aklı insanlığın yararına kullanmaktır!