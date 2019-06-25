Neydi o akşam?

Seçim gecesi İstanbul'da yaşanan coşkun sevinci anlatmak mümkün değil.

İktidarın ağır yenilgisinde kötü giden ekonomi kadar Ekrem İmamoğlu'nun kullandığı sevgi dilinin de etkisi çok büyüktü.

İstanbul böyle bir coşkuyu daha önce hiç görmüş müydü?

Ben hatırlamıyorum ama Atatürk'ün kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun oğlu Mustafa Kemal Ulusu hatırlıyor ve anlatıyor:

“Rahmetli babacığım Nuri Ulusu bana hep derdi ki, ‘Ah oğlum ah, Cumhuriyet'in 10'uncu yıl kutlamaları müthişti. Milletimiz Cumhuriyet'ini öyle içten bir sevinç ile kutlamıştı ki, görmeni çok isterdim.'

Önceki gece Bağdat Caddesi'nde halkımızın coşkusunu görünce, inanın gözlerim doldu ve “Babacığım” dedim “Sanki bana anlattığın 10'uncu yıl kutlamalarını yeniden yaşadık. Marşlar, şarkılar söylendi, göbekler atıldı ‘Yaşa Mustafa Kemal Paşa' diye yer gök inletildi. Eminim ki, o gece Ata'mızın da senin de ruhlarınız şad oldu!”