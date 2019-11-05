Onur mücadelesi!

Günümüzün en çok sorulan sorusu:

“Erdoğan, Amerika'ya gitmeli mi, gitmemeli mi?”

Türkiye'yi sürekli aşağılayan Trump'ın ayağına bir kez daha gitmenin ne faydası olacak ki?

ABD tavrını mı değiştirecek? Temsilciler Meclisi'nin utanmazca aldığı soykırım kararı geri mi çekilecek?

Trump “Tavşana kaç, tazıya tut” demeye devam edecek, Temsilciler Meclisi de Türkiye'yi soykırımcı olarak suçlamayı sürdürecek.

ABD Temsilciler Meclisi'nin üyelerinin tamamına yakını fırsat düşkünü, çıkarcı, adaletten nasibi olmayan insanlar. 100 küsur yıl önce Osmanlı döneminde yaşanan tehcir (zorunlu göç) olayını bahane ederek Türkiye'yi “Ermeni soykırımı” yapmakla suçlayıp, düşmanlıklarını bir kez daha gösterdiler!

Ayrıca ortada bir de yaptırım kararı var. Türkiye'yi, ekonomik olarak dize getirmek istiyorlar!

Böyle bir ülkenin kaçık başkanının ayağına gidip de ne yapacağız?

“Aman biz ettik, siz etmeyin” mi diyeceğiz?

Kendimizi daha fazla ezdirmeyelim!