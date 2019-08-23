Orman faciası!

Orman yangınları ülkemizin içler acısı sorunlarından biri…

İzmir'de 5 günde 150 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kül oldu.

Yangına müdahalede yetersiz kalan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sadece ona buna lâf yetiştirmeye çalışıyor.

Dalaman, Datça ve Göcek'i kasıp kavuran orman yangınının üzerinden bir ay geçti ama Bakan'ın hâlâ hiçbir ders almadığı görülüyor!

Orman yangınları faciasını Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'a göre, söndürme işlemleri bir kamu yönetimi rezaleti!

Bakan Pakdemirli “THK uçakları yangın söndürmek için neden kullanılmıyor?” sorusuna “Uçaklar uçuşa hazır değil” diye cevap veriyor. Türk Hava Kurumu ise Bakan'ı yalanlayarak “Uçaklarımız hazır!” diyor.

Bakan Pakdemirli ne kadar kıvırtırsa kıvırtsın, yangına müdahalede yetersizliğini örtbas edemiyor ve bu arada ülkenin milli serveti ormanlar kül oluyor!