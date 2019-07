Günümüzün moda suçlaması “Fetö” oldu.

O Fetö'cü, bu Fetö'cü… Her kesimden Fetö'cü var da bir iktidar partisinden yok! Yerseniz?

Fetö'ye hasret duyanlar, özleyip gözyaşı dökenler, “Ne istedi de vermedik?” diye konuşanlar, “Gel artık bitsin bu hasret!” diye ağlaşanlar… Bunların hiçbiri Fetö'cü değil…

Peki, kim Fetö'cü?.. Meral Akşener!

Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin! Meral Akşener'den Fetö'cü çıkar mı?

Ona-buna Fetö çamuru atarak aslında Fetö ile mücadeleyi sulandırıyorlar!

Önceki gün “Hodri meydan” diyen Meral Akşener, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe vererek, hakkında yapılan soruşturmanın at izi mi, it izi mi olduğunun tespitini istedi. Soruşturmanın gizliliğinin kalkmasını ve ifadesine başvurulmasını talep eden Akşener:

“Kaldırın gizliliği, alın ifademi… Milletimiz doğruları görsün, yalan son bulsun, orta oyunu perdeyi kapatsın!” dedi. Daha ne desin?