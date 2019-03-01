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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

Ortalık toz duman!

1 Mart 2019
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Yeni partiler geliyor! Bunu bizzat Tayyip Erdoğan haber verdi.
Kızgındı, kırgındı.
Daha önce AKP'den kopanların ve yeni kopacak olan küskünlerin, kurula­cak iki partide birleşecekleri haberine sinirlenen Erdoğan bir TV kanalında konuşurken acı bir sesle:
“Bizim trenden inip başka trene biniyorlar. Bugün bize ihanet edenler, yarın da gittikleri yere ihanet edecek­lerdir. Parti kurmayı daha önce deneyenler oldu. Akıbetleri belli!” dedi.
Partili Cumhurbaşkanı'nın eski dava arkadaşlarının birdenbire “hain” sayılmala­rı ilginçtir.
İnsan özgür iradesiyle bir şeyler yapamaz mı? Kendi siyasi anlayışına göre hareket edince ihanet mi etmiş oluyor?
Hazırlığı yapılan partilerden birinin lideri AKP'nin eski Devlet Bakanı Ali Baba­can… AKP içindeki küskün ağır toplar onu destekliyor.
Diğer partinin lideri AKP'nin eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davu­toğlu.
Halen ayrı ayrı hazırlanıyorlar ama ileride birleşebilirler. 31 Mart seçimlerinin sonuç­larını bekliyorlar.
Erdoğan, önem vermez gibi görünmeye çalışsa da boşuna… Endişeli olduğu her halinden anlaşılıyor!

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