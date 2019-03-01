Ortalık toz duman!

Yeni partiler geliyor! Bunu bizzat Tayyip Erdoğan haber verdi.
Kızgındı, kırgındı.
Daha önce AKP'den kopanların ve yeni kopacak olan küskünlerin, kurulacak iki partide birleşecekleri haberine sinirlenen Erdoğan bir TV kanalında konuşurken acı bir sesle:
“Bizim trenden inip başka trene biniyorlar. Bugün bize ihanet edenler, yarın da gittikleri yere ihanet edeceklerdir. Parti kurmayı daha önce deneyenler oldu. Akıbetleri belli!” dedi.
Partili Cumhurbaşkanı'nın eski dava arkadaşlarının birdenbire “hain” sayılmaları ilginçtir.
İnsan özgür iradesiyle bir şeyler yapamaz mı? Kendi siyasi anlayışına göre hareket edince ihanet mi etmiş oluyor?
Hazırlığı yapılan partilerden birinin lideri AKP'nin eski Devlet Bakanı Ali Babacan… AKP içindeki küskün ağır toplar onu destekliyor.
Diğer partinin lideri AKP'nin eski Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu.
Halen ayrı ayrı hazırlanıyorlar ama ileride birleşebilirler. 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını bekliyorlar.
Erdoğan, önem vermez gibi görünmeye çalışsa da boşuna… Endişeli olduğu her halinden anlaşılıyor!