Özgürlük var mı?

Basın özgürlüğü, diğer özgürlüklerin emniyet supabıdır. Bu özgürlük kalkarsa fikir, düşünce ve ifade özgürlükleri de kalkar!

Peki, ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü var mı?

Kimi “Var” diyor, kimi de “Yok” olduğunu söylüyor.

İktidara yalakalık yaparsanız sonuna kadar özgürsünüz!

Apo'nun kardeşi, polisçe aranan eli kanlı terörist Osman Öcalan, TRT televizyonuna çıkartıldı ve ona propaganda yaptırıldı. Tepkiler nedeniyle durum yargıya intikal etti. Karar:

“Bu fikir özgürlüğüdür! TRT'ye çıkartılabilir!”

“Vay canına, bu nasıl iş?” derken Hüsnü Mahalli hakkında hapis kararı çıktı!

Ortadoğu uzmanı olan Mahalli dürüst bir yazardır. Türkiye'nin Suriye politikasının çok yanlış olduğunu açıkça söyler ve eleştirir.

Hüsnü Mahalli'ye Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladığı gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi! Yazar daha önce de toplam 4 yıl, 3 ay, 30 gün hapse mahkûm edilmişti!

Türkiye'de ifade özgürlüğü var ya! İşte size özgürlük!

Ali Şen bu yıl Fenerbahçe futbol takımından ümitli…

Geçen yılın bir kâbus gibi geçtiğini söyleyen Ali Şen, bu yıl Fenerbahçe'nin iyi sonuçlar alacağını ümit ediyor.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in, futbol dışında en çok sevdiği balıkadam olarak deniz dalmak…

Antalya açıklarında 68 metre derinliğe kadar dalan Ali Şen “Biliyorum, bu çok tehlikeli ama derin denizdeki heyecan beni cezbediyor” diyor.

Ali Şen yaz aylarında büyük yatıyla denize açılarak Bodrum, Marmaris ve Antalya'da derinlere dalıyor. Kış aylarında ise Bahama ve Karayipler'e gidip tekne kiralayarak denize açılıyor, köpekbalıklarının yüzdüğü sularda tehlikeli dalışlar yapıyor.

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Yukarıda, Ali Şen'in denizin derinliklerinde dev bir köpekbalığı ile çekilen fotoğrafı görülüyor. Arka planda daha birçok köpekbalığı var.

Fotoğraf, Ali Şen'in özel olarak kiraladığı sualtı fotoğrafçısı tarafından çekildi.

Ali Şen “Kan kokusu almazlarsa, köpekbalıklarından insanlara bir zarar gelmez. Ancak, yaratıklar en ufak bir yaradan çıkan kanın kokusunu bile çok uzaktan algılayabilir. İşte o zaman tehlikeli olurlar! Öyle bir durumda balıkadamın sonu geldi demektir” diyor ve ekliyor:

“Heyecanlı hayatı seviyorum.”

TEBESSÜM

Şaşırtıcı bilgiler!

İnsandaki toplam damar uzunluğu yaklaşık 100 bin kilometredir.

Bir bebek, 300 kemikle doğar. Yetişkin olunca bu sayı ortalama 206'ya düşer.

Çene kemiği, vücuttaki en sert kemiktir.

Kalp saatte 284 litreden fazla kan pompalar.

Kalp hayat boyunca yaklaşık 2 milyar 700 milyon defa çarpar.

Göz, saniyenin yüzde bir süresinde kasılır, dakikada 15 kez kırpılır!

Tükürük deyip geçme! Tükürük, insanın en hayati salgılarından biridir. Eğer tükürüğümüz olmasa yiyecekleri çiğneyip yutamaz, dolaysıyla yaşayamazdık!

GÜNÜN SÖZÜ

Huzur ve güven olmayan ülkelerde küfretmeden yaşamak mümkün değildir