Özür dile Trump!

Suriye harekâtında ateşkesin sağlanması ve akan kanın durması elbette ki sevindirici bir olaydır.

İşin bu yanına söyleyecek fazla bir sözümüz yok. ABD'nin savunduğu PYD'li teröristler 5 gün içinde pıllarını pırtılarını toplayıp güvenli bölgeden defolup gidecekler!

Dileriz PKK'nın uzantısı olan bu katiller sürüsü sözünde durur ve bölgede daha fazla kan akmaz!

Barış Pınarı Harekâtı'nda 700'den fazla terörist etkisiz hale getirildi, yani öldürüldü!

Türk ulusu için daha önemli olan ABD Başkanı Trump'ın yazdığı hakaret dolu, kaba, çirkin mektup… Trump'ın seviyesiz sözleri Türk Milleti'ni derinden yaralamış bulunuyor.

Adam “deli-meli, kulakları küpeli” ama özür dilemesini de bilmeli!

Onun güvenilmez, kaypak, dengesiz kişi olduğunu biliyoruz, fakat ne olursa olsun Türk ulusuna en azından bir özür borcu var.

13 Kasım'da Trump, Erdoğan'ı Washington'da bekliyor. AncakTrump, Türk Milleti'nden özür dilemedikçe Erdoğan o davete gitmemeli!