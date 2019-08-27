Cumhurbaşkanı Erdoğan kızgın!

Yeni parti kurma çalışmaları yapan eski Başbakan Ahmet Davut- oğlu'na ateş püskürüyor!

Davutoğlu'nun “Açık söylüyorum, terörle mücadele konusunda bizi eleştirenler, eski defterler açılırsa, insan yüzüne çıkamazlar!” şeklindeki sözleri AKP kanadında derin yara açmışa benziyor!

Davutoğlu'nun “Hain” diye suçlanmasının sebebi bu!

Erdoğan'ın “Böyle bir dönemde hiç kimse kendi çıkarlarını önde tutamaz. Kimse kendi hırsı için memleketin geleceğini ateşe atamaz! Dönem, fedakârlık dönemidir!” diye verdiği cevap, durumun sanıldığından daha kötü olduğunu gösteriyor!

Nedir bu söylenenler? Neler saklanıyor milletten?

Anlaşılan AKP, 17 yıllık iktidarında işlediği günahların ortaya çıkmasından endişe ediyor!

Anahtar “Hain” diye suçlanan Davutoğlu'nun elinde… İçinde bütün kötülüklerin bulunduğu “Pandora'nın Kutusu”nu açmaya cesaret edebilir mi, bilemiyorum!