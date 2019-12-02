Kısa bir süre önce Meclis'te kabul edilen yeni vergi paketi ile zaten ağır olan vergiler daha da ağırlaştı.

Vergi mükellefi vatandaşlarımız acı acı soruyor:

“Bizim ne günahımız var? Biz, günün koşullarına uygun olarak ayağımızı yorganımıza göre uzatıyor, geçinmeye çalışıyoruz. Peki devlet niye ayağını yorganına göre uzatmıyor da hep vergi zammı yapıyor? Nereye gidiyor bu paralar?”

Gerçekten iktidar “İtibardan tasarruf olmaz” diyerek gösterişli harcamalar yapıyor. Paralar tükenince, gelsin yeni vergiler!

Devletin bütçesi popülist olursa ve devlet bir parti devletine dönüşürse sonuçta olacağı budur!

Halkın vergileri har vurup harman savrulmasaydı memleket bu hale gelmezdi!

Evet, ekonomik durgunluk var ama… Kimdir bunun sorumlusu? Zavallı vatandaşlar mı?

Vergi gelirleri düşmüş. Düşer tabii… Memlekette üretim azalınca para kazanılamaz. Para kazanılamayınca vergi de olmaz! Ülkede yıllardır uygulanan vergi politikaları yanlış!