Parmak boyası!

Hayalet seçmen iddiaları ortalığı kasıp kavuruyor.

Devletin görevi nedir? Her türlü sahtekârlığı önleyip dürüst ve âdil bir seçim yapılmasını sağlamak…

Seçimlerde hile yapmanın, kötü niyetli kişilerin mükerrer oylarını önlemenin en etkin yolu, eski yıllardaki gibi parmak boyasıdır.

Önlem alması gereken kişilerin başında gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri bir garip! Diyor ki:

“Bugün parmak boyasının geri gelmesini önerenler, milletimizin demokrasi kültürüne hakarete varacak sözde tahliller ortaya koyuyor. Bu kafaların Türkiye'yi geriye döndürme takıntısını anlayabilmek mümkün değil!”

Bunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu söylüyor.

Devletin görevi güvenli bir seçim yapılmasını sağlamaktır. Hem bu yapılamıyor, hem de en etkin önleme yöntemi olan parmak boyasını önerenler gericilikle suçlanıyor!

Bakan Bey'in tuhaf sözleri, 31 Mart seçimlerinde “çift oy” kullanmaya göz yumulacağı anlamına gelmiyor mu?

Parmak boyasından ısrarla kaçınmak, durumu maalesef daha da şüpheli hale getiriyor!