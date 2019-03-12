Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan bu defa dişli bir rakibe çattı…

Meral Akşener'de geri adım atacak göz yok!

“Ölümse ölüm, hapisse hapis, bir milim geri adım atmam. Varsa fıtratımda kanım kurusun! Hodri meydan! Elinden geleni ardına koyma!” diye meydan okudu.

Siyaset bu duruma nasıl geldi?

Cumhurbaşkanı “Bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet… 4'lü çete… Bunlar millete de, cumhuriyete de pusu kuruyorlar!” demişti.

CHP'nin 11 milyon, İYİ Parti'nin 5 milyon seçmeni olduğunu ve o sözlerle Millet İttifakı'na oy veren bütün seçmenlere terörist damgası vurulduğunu belirten Akşener, Denizli'de düzenlediği mitingde:

“Cumhurbaşkanı'nın terörist dediği Denizlililer nasılsınız?” diyerek Erdoğan'ı eleştirdi.

Kıyamet ondan sonra koptu. Erdoğan, Meral Akşener'i hapse atılmakla tehdit etti.

Şimdi mahkeme, Erdoğan'ın dediği gibi tutuklama kararı verir mi? Demokrasi olduğu iddia edilen Türkiye'de siyasi bir partinin lideri hapse girer mi?

Ben buna pek ihtimal vermiyorum ama eğer öyle bir şey olursa tüm dünyaya bir kez daha rezil oluruz!