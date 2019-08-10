Sahte içki kurbanları!

Toplumsal sorun haline gelen sahte içki hayatları söndürüyor!

Devlet, vergileri arttırdıkça fiyat makası açılıyor ve ka­çak içki cazip hale geliyor!

Sen bir litrelik rakıyı 208 liraya satarsan ve bunun 149,5 lirası vergi olursa, kaçakçıların kazançları kat kat artar ve hepsi devlet sayesinde bayram yapar!

Sahte içkiler artık bazı ünlü süpermarketlerde bile satılmaya başlandı.

Ölümler artıyor, hayatlar sönüyor ama devlet bu olay­lara duyarsız!

Dün İstanbul'un ünlü ter­zilerinden modacı Mustafa Küçükaslan telefon etti ve “Sahte rakıdan az daha ölüyordum” dedi. Al­lah'tan durumu sezip rakıyı yarıda bırakmış! Hayatını kurtaran da bu olmuş!

Ona bilmediği, tanımadığı yerden içki almamasını tav­siye ettim. Acı acı güldü “O rakıyı Türkiye'de herkesin çok iyi tanıdığı ünlü bir süpermarketten almıştım. Gereken her türlü şikâyeti yaptım!” dedi.

Ülkenin çivisi çıkmış, her şeye sahtecilik egemen olmuş! Yazık!