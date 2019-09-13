Sakal-bıyık hikâyesi!

İçeride işler iyi gitmiyor. Ya dışa­rıda?

Kendimizi aldatmayalım. Amerika da, Rusya da kesinlikle dostumuz değil!

Suriye'de bir batağa saplandık. Fırat'ın doğusuna, PKK/PYD teröristlerinin olduğu bölgeye ope­rasyon yapacağımızı söylüyoruz ama yapamıyoruz!

ABD ile Rusya, Suriye'de birbir­lerinin ayağına basmıyorlar, uyuşma halindeler.

Bu durumda aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık oluyor!

ABD bize “CAATSA” sopasını gösteriyor! CAATSA, Amerika'nın “Hasımlarına Yaptırımlar Yoluy­la Mücadele Yasası”dır. “Çıkarı­mıza zarar verirseniz bu yasayı kullanır, Türkiye'ye yaptırım uygularız!” tehdidi savuruyorlar!

Rusya da kendi çıkarına bakıyor. Rus basını “Putin, S-400 füzele­rini Türkiye'ye satarak, ABD ile Türkiye arasına nifak tohumu ekti, 2,5 milyar dolar da mükâ­fat aldı!” diyerek bizim oyuna geldiğimizi yazıyor.

Kısacası; içeride de, dışarıda da işlerimiz iyi gitmiyor