Sakal-bıyık hikâyesi!

İçeride işler iyi gitmiyor. Ya dışarıda?
Kendimizi aldatmayalım. Amerika da, Rusya da kesinlikle dostumuz değil!
Suriye'de bir batağa saplandık. Fırat'ın doğusuna, PKK/PYD teröristlerinin olduğu bölgeye operasyon yapacağımızı söylüyoruz ama yapamıyoruz!
ABD ile Rusya, Suriye'de birbirlerinin ayağına basmıyorlar, uyuşma halindeler.
Bu durumda aşağı tükürsek sakal, yukarı tükürsek bıyık oluyor!
ABD bize “CAATSA” sopasını gösteriyor! CAATSA, Amerika'nın “Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası”dır. “Çıkarımıza zarar verirseniz bu yasayı kullanır, Türkiye'ye yaptırım uygularız!” tehdidi savuruyorlar!
Rusya da kendi çıkarına bakıyor. Rus basını “Putin, S-400 füzelerini Türkiye'ye satarak, ABD ile Türkiye arasına nifak tohumu ekti, 2,5 milyar dolar da mükâfat aldı!” diyerek bizim oyuna geldiğimizi yazıyor.
Kısacası; içeride de, dışarıda da işlerimiz iyi gitmiyor