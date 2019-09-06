Ege'deki 18 adamız gasp edildi, şimdi de Kıbrıs gitmek üzere…

İktidar da, muhale­fet de duyarsız!

İç politikaya ve Suriye olaylarına o kadar dalmışız ki, medyamızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bile önemsiz haberler şeklin­de geçiyor!

Oysa Kıbrıs'ta çok kritik günler yaşanıyor!

Rumlarla müzakereler yeniden başladı. Önyargılı olan Rum-Yunan tara­fının düşünceleri saplantı halinde! Kıbrıslı Türklere hak tanımıyor “Bütün ada bizimdir” diyorlar! Yapılan görüşmeler sade­ce Rum-Yunan tarafının gasp ve taleplerine ulus­lararası meşruiyet kazandır­mayı amaçlıyor!

KKTC'nin önceki Mali­ye Bakanı ve eski yıllar­daki Londra Büyükelçisi Tansel Fikri'den (Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı­ğı) şu mesajı aldım:

“Kıbrıs şehitleri…

Siz toprak altında derin uykudayken,

Düşmanı çağırdılar!

Satıldık! Uyanın!

Biz toprak üstünde derin uykudayız!!!

Kalkıp uyandırın bizi!”