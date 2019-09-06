Ege'deki 18 adamız gasp edildi, şimdi de Kıbrıs gitmek üzere…
İktidar da, muhalefet de duyarsız!
İç politikaya ve Suriye olaylarına o kadar dalmışız ki, medyamızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bile önemsiz haberler şeklinde geçiyor!
Oysa Kıbrıs'ta çok kritik günler yaşanıyor!
Rumlarla müzakereler yeniden başladı. Önyargılı olan Rum-Yunan tarafının düşünceleri saplantı halinde! Kıbrıslı Türklere hak tanımıyor “Bütün ada bizimdir” diyorlar! Yapılan görüşmeler sadece Rum-Yunan tarafının gasp ve taleplerine uluslararası meşruiyet kazandırmayı amaçlıyor!
KKTC'nin önceki Maliye Bakanı ve eski yıllardaki Londra Büyükelçisi Tansel Fikri'den (Nazım Hikmet'ten alıntı yaptığı) şu mesajı aldım:
“Kıbrıs şehitleri…
Siz toprak altında derin uykudayken,
Düşmanı çağırdılar!
Satıldık! Uyanın!
Biz toprak üstünde derin uykudayız!!!
Kalkıp uyandırın bizi!”