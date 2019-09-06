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RAHMİ TURAN
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RAHMİ TURAN

“Satıldık, uyanın!”

6 Eylül 2019
Yazarlar

Ege'deki 18 adamız gasp edildi, şimdi de Kıbrıs gitmek üzere…
İktidar da, muhale­fet de duyarsız!
İç politikaya ve Suriye olaylarına o kadar dalmışız ki, medyamızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adı bile önemsiz haberler şeklin­de geçiyor!
Oysa Kıbrıs'ta çok kritik günler yaşanıyor!
Rumlarla müzakereler yeniden başladı. Önyargılı olan Rum-Yunan tara­fının düşünceleri saplantı halinde! Kıbrıslı Türklere hak tanımıyor “Bütün ada bizimdir” diyorlar! Yapılan görüşmeler sade­ce Rum-Yunan tarafının gasp ve taleplerine ulus­lararası meşruiyet kazandır­mayı amaçlıyor!
KKTC'nin önceki Mali­ye Bakanı ve eski yıllar­daki Londra Büyükelçisi Tansel Fikri'den (Nazım Hikmet'ten alıntı yaptı­ğı) şu mesajı aldım:
“Kıbrıs şehitleri…
Siz toprak altında derin uykudayken,
Düşmanı çağırdılar!
Satıldık! Uyanın!
Biz toprak üstünde derin uykudayız!!!
Kalkıp uyandırın bizi!”

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