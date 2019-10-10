Ortadoğu'da zorlu bir savaşın ayak sesleri duyuluyor.

Yabancı haber ajansları dün “Türk ordusu Fırat'ın doğusuna girdi” diye haberler yayınladılar. Hulusi Akar “Harekâtla ilgili hazırlıklar sürüyor” diyerek bu haberleri doğrulamadı.

Fakat akşama doğru Erdoğan “Barış Pınarı Harekâtı” adı verilen operasyonun başladığını resmen açıklayınca yabancı ajansların haberi doğru çıkmış oldu.

Trump “Türkiye çizdiğim sınırları aşarsa Türk ekonomisini yok ederim!” tehdidi ile hâlâ teröristleri koruyor ve bize belirli bir noktaya kadar izin verdiğini, o sınırı aştığımız takdirde başımıza belâ olacağını anlatıyor.

Trump tarafının iddiasına göre Türk askeri Suriye sınırından içeri doğru 30 kilometre ilerleyecek, fakat savaşmayıp geri çekildiği takdirde PYD ve YPG militanlarına dokunmayacak!

Anlaşılan bizimkiler Trump ile yaptıkları anlaşmayı bizden gizliyorlar. Ülkemize ilişkin önemli haberleri nedense hep yabancılardan alıyoruz!

Türk sinemasının ünlü aktörü Cüneyt Arkın'a özel bir sevgi ve saygım vardır.

Aydın, demokrat, Atatürkçü, gerçek bir sanatçıdır.

Eski yıllarda yazdığım Kara Murat romanlarının beyaz perdeye aktarılışında Fatih'in Fedaisi Kara Murat'ı Cüneyt Arkın canlandırmıştır.

Kara Murat filmleri için, arkadaşım ve dostum olan Erler Film'in sahibi Türker İnanoğlu ile sözleşme imzaladığım vakit Türker Bey sözleşmeye ‘Kara Murat rolünü şirketimle anlaşması olan Cüneyt Arkın oynayacak' diye bir madde koymuştu.

Filmde canlandıracağı kahramana göre adam seçmekte usta olan “Bay Sinema” lâkaplı Türker İnanoğlu seçiminde çok haklı çıktı ve Cüneyt Arkın 8 ayrı filmde Kara Murat'ı büyük bir başarıyla canlandırdı.

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Kara Murat, haksızlığa karşı çıkan, güçsüzleri koruyan, derebeyleriyle, despotlarla amansızca savaşan, krallar deviren yiğit bir Türk akıncısıdır.

Cüneyt Arkın'da Kara Murat ruhu var.

Önceki gün Amerika ve Başkan Trump'a seslenişini dinlerken karşımda Kara Murat var zannettim.

Kara Murat da olsa, öyle söylerdi çünkü…

Cüneyt Arkın'ın zalim Amerika'ya haykırışı şöyle:

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“Ey Amerika! Sen bizi ne sandın?”

“Ey Amerika! Senin patronu olduğun o dünyanın en zengin, en güçlü devletlerini, ayağında çarık bile yokken, bu kadar yoksulluk içinde yenip denize döktük. Unuttun mu? Unutmazsın tabii!”

“Ey Amerika! Sen bu ayıpla yaşıyorsun. Sen insanların vatanlarını zapt eden, topraklarını ele geçiren, yaşlı, kadın demeden herkesi katleden Amerika! Sen bizi o zenciler mi sandın? Nice ülkelerin servetlerini alçakça ele geçirdin!”

“Ey Amerika! Sen demokrasi düşmanısın! Nerede faşist bir dikta varsa sen onun koruyucususun!”

“Ey Amerika! Türk halkının karakteri bağımsızlıktır, diş geçiremezsin! O senin gibi köle ticaretinden zengin olmadı! Türk halkı kölelikten nefret eder!”

Bodrum'da sonbahar

Sonbahar geldi. Parklar ve bahçeler hazan yapraklarıyla dolu…

Bodrum'da da yaz aylarında görülen o müthiş kalabalık kalmadı, plajlar boşaldı.

Ancak Bodrum'da yalnız deniz ve güneş yok. Tarih, sanat, iş dünyası var.

Yerli ve yabancı turistlerle, yazlıkçılar gidiyor, bunların yerine yurdun her yanından gelen işadamları Bodrum'da toplanıyor.

BESİAD (Bodrum Esnaf Sanayici ve İşadamları Derneği) tarafından düzenlenen ve Cuma-Cumartesi-Pazar günleri sürecek olan “İş Tanıtım Toplantıları” yarın Bodrum Kempinski Hotel Barbaros Bay'da başlıyor.

Ülke çapındaki önemli firmalar ve işadamları hem birbirleriyle, hem Bodrum iş dünyası ile bir araya gelecek.

Bodrum'un, bu tür etkinliklerle iş dünyasının odağı haline gelmesi, Bodrum Belediyesi'nin de bu önemli etkinliğe destek olması memnuniyet verici.

“Belediyenin çöp toplamaktan başka bir iş yaptığı yok” diyenler mahcup olur mu, bilmem.

TEBESSÜM

Temel'in koyun resmi!

Öğretmen resim dersinde öğrencilerin çalışmalarını incelerken dolaşa dolaşa öğrenci Temel'in önüne gelir.

“Senin yaptığın resim nerede?”

Temel “İşte hocam” diyerek boş bir sayfayı gösterince öğretmen şaşırıp merakla sorar:

“Bu ne yaa?”

“Ot resmi yaptım hocam.”

“Hani ot nerede?”

“Koyun yedi hocam.”

“Koyun da görünmüyor.”

“Koyun otu yiyince durur mu, gitti hocam!”

GÜNÜN SÖZÜ

Yırtıcı kuşun uçuşu ne kadar sessizse, tehlikesi de o kadar büyüktür!