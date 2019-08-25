Selden beter!

Sahi, Suriye batağında ne işimiz vardı bizim?

Suriye'nin toprak bütünlüğü Türkiye'nin lehine bir durumdu.

Şimdiki vaziyet ne? Suriye paramparça! Fırat'ın doğusuna PKK'nın uzantısı PYD'li teröristler egemen… İkiyüzlü ABD de bu kanlı katilleri silah, cephane ve dolarla besliyor!

Bizimkiler, zamanın ABD Başkanı Obama'nın dolduruşuna gelip Suriye bataklığına dalmışlardı! Sonra Amerika keskin bir U dönüşü yapıp terör çetelerine kucak açarak Türkiye'yi yapayalnız bıraktı.

“Türkiye'yi bataklığa sokmayın!” uyarılarımıza iktidar kulak tıkadı!

Suriye politikasını eleştiren Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek:

“Seni bu bataklığa hangi güçler soktu?” diye sormakta haksız değildir!

Şimdi, İdlib'ten yeni bir göç dalgası kapımızda… Suriyeliler sel gibi geliyorlar!

Milyonlarca Suriyeli sığınmacının işgali, Türkiye için sel felâketinden de, depremden de daha tehlikeli!

“Ölmek istemiyorum!” diye haykırıyor Emine Bulut…

Kırıkkale'de, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürülüyor talihsiz kadın…

Küçük kızı çığlıklar içinde “Anne! Lütfen ölme!” diye hıçkırıyor.

Sapık katil, kadının 4 yıl önce boşandığı kocası Fedai V. adında bir herif…

“Tekrar bir araya gelelim” teklifini reddeden eski karısı Emine Bulut'u çeşitli yerlerinden bıçaklıyor!

Emine Bulut'un son sözleri “Ölmek istemiyorum!” oluyor ama ağır bıçak yaraları nedeniyle ölümden kurtulamıyor!

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Ülkemizde kadına yönelik şiddet doruk noktasına vardı.

Eş, sevgili, nişanlı katliamları artarak devam ediyor.

Devletin kadınlarını koruyamaması utanç verici bir olaydır.

Ey siyasiler! Öyle ağır cezalar getirmelisiniz ki, sapıklar bundan korkmalı!

Bana gönderilen okur mektuplarında “Kaldırılan idam cezası geri getirilmeli” diyenler çoğunlukta!

Seçim propagandalarında ortaya ip atarak idam isteyen siyasiler, şimdi nedense suspus!

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Savcının, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istediği vicdansız katil Fedai V. “Şeytan öldür dedi, öldürdüm. Gider paşa gibi yatarım, hiç sıkıntı değil” diyor.

Adalet, kadın kasaplarına hak ettikleri cezayı vermedikçe bu trajedilerin devam edeceği kesin!

Türkiye'de Avrupa'nın baskısıyla kaldırılan idam cezasının tekrar gündeme getirilip, kamuoyunda tartışılması gerekiyor.

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Sapık katilin “Şeytan öldür dedi” sözlerinin üzerinde biraz durmak istiyorum.

Ülkemizde hemen hemen her ahlâksız işten sonra suç “Şeytan”a yüklenir!

“Şeytan aldatmış!” “Şeytana uymuşlar!” “Şeytan dürtmüş” vs…

Şeytanınız batsın sizin!

Aslında o “herif-i naşeriflerin” (şerefsiz heriflerin) kendileri şeytandır, hatta şeytandan beterdirler!

Kadınlarını bu eli kanlı şeytanlardan koruyamayan devlet, devlet değildir!

…Ve bir şeytan hikâyesi!

Emine Bulut'un katili “Şeytan öldür dedi, öldürdüm!” demiş ya…

Bu sözler aklıma, bir şeytan öyküsünü getirdi.

Şeytana demişler ki:

“Ey şeytan! Sen tüm canlılara hep kötülük üstüne kötülük yapıyorsun!”

Şeytan “Hayır! Ben hiç kötülük yapmam… Tüm canlılar, özellikle insanlar kötülüğü kendileri yaparlar, sonra da suçu bana atarlar!” demiş ve eklemiş:

“Anlatacağım şu hikâyeyi bir dinleyin hele!”

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“Eşek ağaca bağlıydı. Şeytan geldi ve ipini çözdü.

Eşek komşunun tarlasına girdi, kuru ve yaş ne varsa yemeye başladı.

Tarla sahibi olan çiftçinin karısı eşeği gördü ve tüfeği kaparak ateş edip eşeği öldürdü!

Eşeğin sahibi tüfek sesini duydu, koştu, baktı ki, eşeği vurulup ölmüş, sinirlendi. Tabancasını çekip çiftçinin karısının üzerine kurşunları boşalttı!

Çiftçi döndü, karsını ölmüş bulunca tüfeği kaptı, eşeğin sahibini öldürdü.

Eşeğin sahibinin oğlu, babasını ölmüş görünce silahı aldı eline, tarla sahibi ve büyük oğlunu öldürdü!

Haber, tarla sahibinin ailesine ulaştı. Hepsi silahlarını kaptılar ve eşek sahibinin evde kim varsa öldürdüler. Öfkelerini alamayan saldırganlar, daha sonra ellerine geçirdikleri, her şeyi parçalayıp, evi ateşe verdiler!

Şeytana soruldu:

‘Sen ne yaptın?'

Şeytan yanıtladı:

‘Hiç, ben sadece eşeği saldım, o kadar!'”

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Hikâye burada bitiyor. Ne ders almak gerekiyor bundan? Kıssadan hisse:

“Bir ülkeyi karıştırmak istediğinde, oradaki eşekleri sal, yeter!

GÜNÜN SÖZÜ

Her akıllı insan aldanabilir. Fakat ancak bir defa! İkinci defa aldanana salak denir!