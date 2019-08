Ülkemizi, özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, onurumuzu, her şeyimizi borçlu olduğumuz 30 Ağustos Zaferi'nin 97'nci yıl dönümü bugün…

Çağın bütün modern silahlarıyla, topları ve tüfekleriyle gelip Anadolu'yu istila eden düşman, yediği dayakla süklüm püklüm kaçmak zorunda kalmıştı.

Mustafa Kemal'in askerleri 30 Ağustos'ta bozguna uğrattığı düşmanı kovalayarak 9 Eylül 1922 günü İzmir'de denize döktü.

9 günde, çarpışarak 400 kilometreden fazla (günde yaklaşık 45-50 kilometre) yol alan Türk Ordusu'nun hızı dünyaya parmak ısırttı.

Mustafa Kemal'in askerleri bu süratiyle Dünya Harp Tarihi'nde en seçkin yerini aldı.

Biz o muhteşem savaşçıların torunlarıyız.

Şimdi de yurdumuza göz koyanlar var. Türk Milleti olarak (içimizde birbirimizle kavga etsek bile)dış düşmana karşı sıkılmış yumruk gibi oluruz.

Hiçbir güç bu soylu ulusu yıldıramaz, bölemez, yenemez!

Bugün Türk Milleti'nin yeniden doğduğu gündür. Coşku ile kutluyoruz.