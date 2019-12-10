Siyasetteki kirlilik!

Eski Başbakan Davutoğlu'nun tarihi nitelikteki çağrısı, siyasetteki kirliliğin temizlenmesi bakımından çok önemlidir. Diyor ki:

– “Madem ki bu ülkenin bir başbakanına ‘dolandırıcılık' iftirasında bulunulmuştur…

– O zaman, şu anda görev yapanlar dahil olmak üzere yaşayan bütün cumhurbaşkanlarının…

– Başbakanların… Kamu bankalarının bağlı olduğu bakanların…

– Ve onların birinci, ikinci derece yakınlarının…

– Tüm mal varlıklarını, siyasete girdikleri günden bugüne kadar soruşturmak üzere Meclis Araştırma Komisyonu kurulmalı ve yetimlerin hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır!”

Davutoğlu'nun bu çağrısı bir meydan okumadır.

Devleti soyanlar varsa bunlar kimlerdir? Göreve başlamadan önce neleri vardı, şimdi neleri var?

Siyasilerin üzerindeki şaibeleri ortadan kaldırmak için soruşturma gereklidir! Fakat ülkemizde bu yapılır mı? Sanmıyorum!