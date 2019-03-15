Slumpflasyon?

Ah ah! Bu günleri de mi görecektik?

Ne yazık ki “Slum­pflasyon”u da görmüş bulunuyoruz.

Bu terimi sanırım çok kişi hayatında ilk defa duyuyordur.

Ekonomide çok fazla teknik terim vardır. Ekonomi uzman­ları bile bazılarını zor hatırlar.

Enflasyonu yüksek olduğu için enflasyonla mücadele eden bizim gibi ülkelerin aynı zamanda ekonomik olarak küçülmesine “Slumpflas­yon” deniliyor.

Bunun çok kötü olduğunu, işsizliğin ve fiyatların ürkütücü boyutlara ulaşacağı, sıkıntıların son derece büyüyeceğini söy­lememe bilmem gerek var mı?

Seçimlerde “Biz şöyle ba­şarılıyız, böyle başarılıyız. Dünya bizi kıskanıyor” diye diye işte ülkeyi bu duru­ma getirdiler… Ekonomimiz içinden çıkılmaz hale geldi.

Ekonomi tarihinde böyle belâlı bir durumdan kolay çıkan bir ülke bulunmuyor maalesef…

Bizimkilerde beceri yok ama lâf çok!

Şimdi de “En kötüyü artık geride bıraktık” demezler mi? Bu söz kötüyü itiraftır! Oysa bugüne kadar her şeyin iyi olduğunu iddia ediyorlardı!

Ekonomiden biraz anla­yanlar bugünlere geleceği­mizi aylar öncesinden haber vermişlerdi! Falcı mıydı onlar?