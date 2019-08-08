İnsanlık, ırk, din, dil farkı gözetmeden herkese yardım etmektir.

Avrupa ülkeleri zengindir, varlıklıdır, toktur ama hiçbiri Suriyeli göçmenleri ülkelerinde görmek istemiyor!

Güya bütün Avrupa'da ırkçılık ağır suçtur!

Avrupa'nın zengini Almanlar bile “Ekonomimiz göçmen yükünü kaldıramaz!” diyor ve Suriyelileri ülkelerine kabul etmiyor.

Peki, Türk ekonomisi Suriyeli göçmenleri kaldırabilir mi? Ne gezer!

“Kelin merhemi olsa kendi başına sürerdi” denir. Türkiye daha vatandaşlarına iş imkânı sağlayamıyor. Bugün açlık sınırında 20 milyon insanımız var. Sayıları 4 milyonu geçen Suriyelileri, Türkiye halkının lokmalarından keserek doyuruyor, aslında kendi insanlarımıza kötülük yapıyoruz!

Ülkemizde Suriyelilere tanınan birçok imkân, Türk vatandaşlarına tanınmıyor. Buna rağmen adamlar hâlâ şikâyetçi! Daha ne yapılacak bunlar için?

Bir okurumdan gelen ilginç mesaj şöyle:

“Ah ah, Türkiye'de Suriyeli olmak varmış valla!”

Genelkurmay eski İkinci Başkanı E. Orgeneral Ergin Saygun, Amerika'da katıldığı bir programda FETÖ'nün karanlık yüzünü ve tutuklu kaldığı 10 ay 20 günlük cezaevi günlerini anlattı.

E. Orgeneral Saygun, Feto için “O asla bir din adamı değildir. Onun yandaşları da asla merhameti olmayan kişilerdir” dedi.

Amerika'da, sahte dost Amerikan yönetimini sert bir dille eleştiren Ergin Saygun Paşa'nın uzun ve ilginç konuşmasını (özetleyerek) okurlarımla paylaşmak istiyorum.

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“Türkiye'de 15 Temmuz'daki kanlı kalkışma 20 yıldır ABD'de ikamet eden ve Amerikalılar tarafından korunan Feto (Fetullah Gülen) tarafından organize edildi.

Feto, 1999 vaazında cemaat üyelerine ‘Tüm güç merkezlerine ulaşana kadar varlığınızı fark ettirmeden sistemin kılcal damarlarına girmelisiniz' tavsiyesinde bulundu. Adamları da tam olarak sinsice bunu yaptı.

Türk hükümetinin, Feto'nun iadesi için sayısız girişimleri ABD yönetimi tarafından reddedildi ve reddediliyor!

Onu hangi amaçla kullanıyorsunuz ey Amerikalılar? Amacınız nedir?

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ABD için Orta Doğu iki şey ifade eder: İsrail'in güvenliği ve enerji kaynaklarının güvenliği.

Orta Doğu'da 25 ülke var ve sadece üçü Arap değil. Türkiye, İran ve İsrail.

Bölgede İsrail dostu bir devlet yok. İsrail ile geleneksel bağları olan ABD'nin uyumlu bir dost ihtiyacı var ve Kürtlerden daha uygun başka kimse yok. ABD bu nedenle yıllardır Kürt devleti kurmak için çaba gösteriyor!

Amerika'nın hedefi İsrail'in güvenliği için tüm düşmanlarını ortadan kaldırmaktır. Suriye'deki savaşın sebebi budur! Sırada İran var!

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İsrail, Amerika'nın Türkiye'yi ‘F-35 Savaş Uçakları Programı'ndan çıkarması nedeniyle bayram ediyor!

ABD'nin hizmetinde olan Feto çetesi, Türk ordusunu yıpratmak için ‘Mevcut komutanlardan kurtulun ve yeni bir subay kadrosu getirin' şeklinde yorumlanacak kumpaslarla general ve amiralleri hapse attırdı. Feto çetesinden oluşan mahkemeler uzun hapis cezaları verdiler. Ben de 18 yıl hapse çarptırıldım. Sonunda foyaları ortaya çıktı!

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Türk toplumunda ABD'ye karşı güvensizlik had safhadadır. Trump'ın ‘Kürtlere saldırması durumunda Türkiye ekonomisini perişan ederim' şeklindeki tehdidi ABD'yi daha sevimsiz hale getirmiştir.

Tehditler devam ettiği sürece iki ülke arasında bir dostluk kurulması mümkün değildir.

Konuşmamı İkinci Cumhurbaşkanı'mız İsmet İnönü'nün sözleri ile bitireceğim:

‘Yeni bir dünya düzeni kurulur ve Türkiye bu düzende yerini bulur.'

Bu yeni yer neresi, yakında göreceğiz!”

TEBESSÜM

Kadının fendi!

İki otomobil bir kavşakta çarpışır. Hasar büyüktür!

Arabaların birinden güzel bir kadın, diğerinden genç bir erkek çıkar. İkisine de bir şey olmamıştır.

Güzel kadın, adama:

“Bu belki tanışıp, ömür boyu birlikte yaşamamız için bir işarettir” der.

Müthiş heyecanlanan adam:

“Evet, galiba haklısın” diye cevap verir. Genç kadın:

“Bak, arabam hurdaya döndü ama bir şişe şarap sapasağlam. Bu kesin bir işaret. Bu şarabı içip şansımızı kutlamalıyız” der ve şarap şişesini, adama uzatır.

Adam şişeyi heyecanla alıp açar ve yarısını içtikten sonra kalanını kadına verir.

Kadın, şişenin mantarını kapatıp adama geri uzatır. Şaşıran adam sorar:

“Sen içmeyecek misin?”

Kadın cevap verir:

“Hayır, ben trafik polislerini bekleyeceğim!”

GÜNÜN SÖZÜ

Politika, kazık atarken, kazık atılanlar tarafından alkışlanma sanatıdır!